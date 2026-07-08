Fallschirm-Bestellung bei Temu führt beinahe zum Tod eines Sportlers

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Fallschirm-Bestellung bei Temu führt beinahe zum Tod eines Sportlers

Der finnische Extremsportler Kasper Kumpulainen testete einen billigen Fallschirm, den er in einem Online-Shop gekauft hatte. Das Experiment verlief weitaus gefährlicher als erwartet.

Der Sportler sprang von einer hohen Klippe, um die Qualität des Fallschirms zu prüfen. Doch der Hauptschirm öffnete sich in der Luft nicht vollständig und riss. Die Situation hätte innerhalb von Sekunden in einer Tragödie enden können.

Glücklicherweise hatte Kumpulainen als Sicherheitsmaßnahme auch einen Reservefallschirm angelegt. Genau dieser rettete ihm das Leben.

Nach dem Vorfall kommentierte der Sportler scherzhaft, dass diejenigen, die solche Produkte kaufen, wahrscheinlich keine zweite Bewertung mehr abgeben können. Der Vorfall löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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