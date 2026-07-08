Welche Männer heiraten kirgisische Frauen am häufigsten?

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Welche Männer heiraten kirgisische Frauen am häufigsten?

Es wurden interessante Statistiken zu Eheschließungen zwischen kirgisischen Frauen und ausländischen Staatsbürgern veröffentlicht. Laut Zahlen des Abgeordneten Dastan Bekeshev haben zwischen 2022 und dem ersten Quartal 2026 Hunderte kirgisische Frauen Bürger anderer Länder geheiratet.

Den ersten Platz auf der Liste belegen russische Staatsbürger. In diesem Zeitraum wurden 1.493 Ehen zwischen kirgisischen Frauen und russischen Männern registriert.

An zweiter Stelle steht die Türkei – mit deren Bürgern wurden 610 Ehen geschlossen. Den dritten Platz belegt Usbekistan: 425 kirgisische Frauen haben usbekische Staatsbürger geheiratet.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass 85 Ehen zwischen kirgisischen Frauen und chinesischen Staatsbürgern registriert wurden.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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