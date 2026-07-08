Revanche zwischen Kylian Mbappé und Lionel Messi: Der französische Star hat den WM-Thron 2026 im Visier

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Revanche zwischen Kylian Mbappé und Lionel Messi: Der französische Star hat den WM-Thron 2026 im Visier

Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé hat sich zum Ziel gesetzt, bei der Weltmeisterschaft 2026 Revanche an Lionel Messi und Argentinien zu nehmen. Nach der schmerzhaften Niederlage im Finale des letzten Turniers in Katar ist der Stürmer von Real Madrid entschlossen, seine Dominanz auf nordamerikanischem Boden zu beweisen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige französische Stürmer Louis Saha betonte in einem Interview mit Goal.com, dass Mbappé das Finale von Katar noch nicht vergessen hat. Obwohl Kylian in jenem Finale einen Hattrick erzielte, ging Argentinien unter der Führung von Lionel Messi letztlich als Sieger hervor. Die neue Geschlossenheit innerhalb der Les Bleus und Mbappés persönliche Motivation führen das Team nun zu neuen Höhen.

Während des gesamten Turniers zeigt die französische Nationalmannschaft ihr volles Offensivpotenzial. An der Seite junger Stars wie Ousmane Dembélé, Michael Olise und Bradley Barcola konnte Kylian Mbappé in fünf Spielen sieben Tore erzielen. Mit diesem Ergebnis festigte er seinen Status als bester Torschütze der Nationalmannschaftsgeschichte und erhöhte seine Bilanz auf 63 Treffer.

Ein neuer Kampf um den Goldenen Schuh

Mbappés Produktivität lässt ihn erneut im Rennen um den Goldenen Schuh gegen Lionel Messi antreten. Beide legendären Spieler führen ihre Teams durch die K.-o.-Runden in Richtung Finale. Experten glauben, dass der Turnierbaum die Möglichkeit offen hält, dass diese beiden Giganten in einem Finale nahe New York aufeinandertreffen.

Die französische Nationalmannschaft zeigt auf ihrem Weg durch die Playoffs eine relativ stabile Leistung. Insbesondere im emotionalen Achtelfinale gegen Paraguay war Mbappés Elfmetertor entscheidend. Argentinien hingegen sicherte sich in einem dramatischen Spiel gegen Ägypten nur knapp den Sieg, was zeigt, dass der Druck auf beide Teams vor den kommenden Duellen hoch ist.

Laut Louis Saha will Mbappé nicht nur zum zweiten Mal Weltmeister werden, sondern auch Messis absolute Vorherrschaft in der Fußballwelt beenden. Der ehemalige Spieler sagt, dass das aktuelle französische Team einen internen Zusammenhalt und einen einzigartigen Siegeshunger besitzt, wie man ihn lange nicht mehr gesehen hat.

Für Kylian Mbappé ist dieses Turnier nicht nur ein weiterer Wettbewerb, sondern eine Gelegenheit, die Rivalität mit Lionel Messi zu beenden. Dieses Duell zwischen den ehemaligen PSG-Teamkollegen steht im Mittelpunkt des Interesses von Fußballfans weltweit. Sollten Frankreich und Argentinien im Finale aufeinandertreffen, wäre dies eines der größten Revanche-Spiele der Fußballgeschichte.

Kylian MbappeLionel MessiFrankreichArgentinienWeltmeisterschaft
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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