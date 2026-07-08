Messi bricht seinen Katar-Rekord: Unglaubliche Statistiken bei der WM 2026!

Für den argentinischen Kapitän Lionel Messi war das Achtelfinale der WM 2026 gegen Ägypten (3:2) nicht nur ein beeindruckendes Comeback seines Teams, sondern ein weiterer historischer Meilenstein seiner Karriere. Nach einem 0:2-Rückstand drehte Leo mit der „Albiceleste“ die Partie und versetzte die Welt erneut in Staunen. Zamin.uz präsentiert die neuen Rekorde des legendären Spielers.

30 Torbeteiligungen in 31 Spielen!

Das Spiel gegen Ägypten war für Messi das 31. Spiel in der Geschichte der Weltmeisterschaften. In dieser Partie erzielte Leo 1 Tor und gab 1 Vorlage.

Damit erreichte seine Gesamtzahl an Torbeteiligungen bei Weltmeisterschaften 30: erreicht:

21 Tore;

9 Vorlagen (Assists).

Der Katar-2022-Rekord ist Geschichte

Das aktuelle Turnier ist das torreichste seiner Karriere. Der Treffer gegen Ägypten war Leos 8. Tor bei der WM 2026. Damit konnte er seinen persönlichen Rekord von der WM 2022 in Katar (7 Tore) übertreffen.

Wie trifft Messi bei der WM 2026?

Bemerkenswert ist, dass Lionel Messi in jedem Spiel dieses Turniers getroffen hat. Die Chronologie seiner Tore bei der WM 2026 sieht wie folgt aus:

Gegner Messis Tore Status Algerien Hattrick (3 Tore) Gruppenphase Österreich Doppelpack (2 Tore) Gruppenphase Jordanien 1 Tor Gruppenphase Kap Verde 1 Tor Gruppenphase Ägypten 1 Tor (+1 Assist) Achtelfinale

Dank dieser phänomenalen Leistung führt er die Torschützenliste des Turniers allein an.

Nächster Gegner — Schweiz

Die argentinische Nationalmannschaft steht vor einer weiteren harten Prüfung. Die Schützlinge von Lionel Scaloni treffen im Viertelfinale der WM 2026 auf die Schweiz die Kolumbien im Elfmeterschießen besiegte. Die Fans sind gespannt, ob Messi seine Torserie fortsetzen kann.