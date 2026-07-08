Flüge nach schrecklichem Vorfall am Flughafen Bischkek ausgesetzt

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Flüge nach schrecklichem Vorfall am Flughafen Bischkek ausgesetzt

Der Betrieb des internationalen Flughafens in Bischkek wurde aufgrund eines Vorfalls mit einem Passagierflugzeug vorübergehend eingestellt. Ersten Informationen zufolge brach das hintere Fahrwerk einer McDonnell Douglas beim Beschleunigen für den Start zusammen.

Den Piloten gelang es, die Situation unter Kontrolle zu halten. Nach dem Vorfall wurden die Passagiere jedoch sofort evakuiert, da Flugbenzin auf die Start- und Landebahn ausgelaufen war.

Die Menschen wurden über aufblasbare Notrutschen aus dem Flugzeug gebracht, und Rettungsdienste wurden zum Unfallort entsandt. Berichten zufolge wurden einige Passagiere verletzt.

Infolge des Vorfalls wurde der Flughafenbetrieb vorübergehend eingeschränkt, Dutzende Flüge wurden verspätet oder gestrichen.

BischkekMcDonnell Douglas
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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