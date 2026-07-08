Ein großer Skandal erschüttert die Fußballwelt: Der Stürmer der ägyptischen Nationalmannschaft, Mostafa Zico, hat offen behauptet, dass die Ergebnisse der Weltmeisterschaft 2026 zugunsten von Lionel Messi und Argentinien vorbestimmt waren. Diese Aussage folgte auf die dramatische Niederlage Ägyptens gegen den amtierenden Weltmeister im Achtelfinale. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während des Spiels stand die ägyptische Nationalmannschaft kurz vor einer Sensation. Elf Minuten vor Spielende führten die „Pharaonen“ mit 2:0. Tore von Yasser Ibrahim und Mostafa Zico hatten die Afrikaner an die Schwelle zum Viertelfinale gebracht. In der ersten Halbzeit gelang es dem ägyptischen Torhüter Mostafa Shobeir sogar, einen von Lionel Messi geschossenen Elfmeter zu parieren.

Schiedsrichter-Kontroverse und zweifelhafte Tore

Doch in den letzten Minuten der Partie änderte sich die Situation drastisch. Cristian Romero verkürzte den Rückstand, und in der 83. Minute glich Lionel Messi aus. In der Nachspielzeit erzielte Enzo Fernandez den Siegtreffer. Bei dieser Szene forderten die ägyptischen Spieler nach einem Foul von Alexis Mac Allister an Mohamed Salah eine Überprüfung durch den VAR, doch Schiedsrichter Francois Letexier ignorierte den Einwand.

In einem Interview nach dem Spiel verbarg Mostafa Zico seinen Ärger über die Schiedsrichterleistung nicht. Laut Goal.com äußerte der Stürmer Zweifel an der Integrität des Turniers. „Der Schiedsrichter war absolut unfair. Die Ungerechtigkeit war offensichtlich. Wir haben zu Beginn des Spiels großartige Arbeit geleistet, aber eine 2:0-Führung gegen Argentinien reichte nicht für den Sieg. Es ist offensichtlich, dass die Ergebnisse dieses Turniers vorbestimmt waren“, betonte Zico.

Reaktion des Trainers und der Messi-Faktor

Ägyptens Cheftrainer Hossam Hassan schloss sich der Meinung seines Spielers an, war jedoch in seiner Aussage etwas vorsichtiger. Laut BBC betonte der Trainer, dass Faktoren auf und neben dem Platz das Ergebnis beeinflusst hätten.

„Wir haben in jeder Hinsicht besser gespielt als der amtierende Weltmeister. Vielleicht wollten sie den Weltmeister im Wettbewerb halten und wollten, dass Messi weiterkommt. Ich wollte das mit höflichen Worten erklären, aber die Tatsache ist, dass wir ungerecht behandelt wurden“, sagte Hossam Hassan auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Dieser Vorfall hat weltweit für große Diskussionen gesorgt. Während viele Experten die Leistung und den Siegeswillen Ägyptens lobten, argumentieren sie, dass die Erfahrung von Top-Teams wie Argentinien, mit schwierigen Situationen umzugehen, eine entscheidende Rolle spielte. Dennoch könnten Zicos Anschuldigungen ein ernstes Signal für die FIFA und das Schiedsrichterkomitee sein.