Arsenal tätigt überraschenden Transfer: Londoner verpflichten Torwart, der seit einem Jahr nicht mehr gespielt hat

Der Londoner Verein Arsenal sorgt auf dem Transfermarkt für eine Überraschung. Die "Gunners" stehen kurz vor der Verpflichtung des ehemaligen Leeds-United-Torhüters Illan Meslier. Der 26-jährige Franzose soll ablösefrei ins Emirates Stadium wechseln. Mikel Arteta hat sich für diesen erfahrenen Spieler entschieden, um die Torhüterposition des Teams zu verstärken. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut The Athletic hat die Arsenal-Führung die Verhandlungen mit Meslier abgeschlossen, und der Spieler wird sich in Kürze einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Die Vereinsverantwortlichen betrachten diesen Transfer als eine Investition mit "geringem Risiko, aber hohem Potenzial". Nachdem er nach Ablauf seines Vertrags bei Leeds United zum Free Agent wurde, konnte der Torhüter in seinen sieben Spielzeiten in West Yorkshire in 215 Einsätzen wertvolle Erfahrungen sammeln.

Der Transfer von Meslier ist für Arsenal von strategischer Bedeutung. Er wird als erfahrener Ersatz für die Stammtorhüter David Raya und Kepa Arrizabalaga fungieren. Das Besondere an diesem Transfer ist jedoch, dass der französische Schlussmann seit langer Zeit keine Pflichtspiele mehr bestritten hat. Sein letzter Einsatz für Leeds United war im März 2025 gegen Swansea City (2:2).

Sportliche Form und Vertrauen der Trainer

Aufgrund sinkender Leistungen in der Championship während der Saison 2024/25 verlor Illan Meslier unter Trainer Daniel Farke seinen Stammplatz. Infolgedessen verbrachte er mehr als ein Jahr auf der Bank oder außerhalb des Kaders. Dennoch ist Arsenals Torwarttrainer Inaki Cana davon überzeugt, dass der Spieler in das moderne Fußballsystem passt.

Mesliers Fähigkeiten am Ball und sein Geschick beim Spielaufbau wurden bereits in der Ära von Marcelo Bielsa hoch geschätzt. Genau diese Eigenschaften spielen in den taktischen Schemata von Mikel Arteta eine wichtige Rolle. Laut Goal.com geht der Trainerstab des Londoner Klubs davon aus, dass die körperliche Verfassung des Spielers schnell wiederhergestellt werden kann.

Chance für junge Talente

Die Ankunft von Meslier wird sich auch auf das Schicksal eines anderen jungen Arsenal-Torhüters, Tommy Setford, auswirken. Der 20-jährige englische U-21-Nationalspieler erregte die Aufmerksamkeit von Experten, als er in seinen zwei Einsätzen für die erste Mannschaft ohne Gegentor blieb. Für seine weitere Entwicklung ist jedoch regelmäßige Spielpraxis erforderlich.

Die Arsenal-Führung plant, Setford auszuleihen, während Meslier als dritte Option oder für Pokalspiele im Kader bleibt. Auf diese Weise soll der junge Torhüter in unteren Ligen Erfahrungen sammeln und in Zukunft bereit sein, um einen Platz in der ersten Mannschaft der "Gunners" zu kämpfen.

Dieser Transfer ist Teil der Strategie des Londoner Klubs, die Kaderbreite insgesamt zu erhöhen. Neben den Veränderungen im Torwartbereich prüft Arsenal auch mehrere Kandidaten für die Defensive. Dies soll die Stabilität des Teams angesichts erwarteter Abgänge gewährleisten.