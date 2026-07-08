YouTuber entwickelt Roboter-Rollstuhl für seinen gelähmten Vater

·41·Welt
YouTuber entwickelt Roboter-Rollstuhl für seinen gelähmten Vater

Ein bekannter YouTuber hat einen innovativen Roboter-Rollstuhl gebaut, der sich auch auf bergigem und unebenem Gelände problemlos bewegen kann, um das Leben seines gelähmten Vaters zu erleichtern. Das Gerät stieß in den sozialen Medien schnell auf großes Interesse.

Das Projekt basiert auf einer robotergestützten Plattform in Hundeform, die von der chinesischen Firma Unitree entwickelt wurde. Um den Roboter an die Bedürfnisse seines Vaters anzupassen, installierte der Autor einen speziellen Sitz, Steuerungsgriffe sowie Scheinwerfer für Fahrten bei Nacht.

Darüber hinaus wurde die Software des Roboters überarbeitet. Dadurch kann sich das Gerät auf Treppen, unebenen Wegen und in schwierigem Gelände deutlich freier bewegen als ein herkömmlicher Rollstuhl.

Der Autor betont, dass sich das Projekt noch in der Testphase befindet. In manchen Fällen kann der Roboter das Gleichgewicht verlieren und umkippen. Dennoch arbeitet er weiter daran, das Gerät zu verbessern, das Sicherheitssystem zu verstärken und es zu einem zuverlässigen Transportmittel für den täglichen Gebrauch zu machen.

YouTubeRobotikInnovationBehinderungTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mutter verdächtigt, ihren 4-jährigen Sohn getötet und versucht zu haben, ihn zu essenMutter verdächtigt, ihren 4-jährigen Sohn getötet und versucht zu haben, ihn zu essenHeute, 13:35Mann, der 139 Mal durchfiel, besteht endlich die FahrprüfungMann, der 139 Mal durchfiel, besteht endlich die FahrprüfungHeute, 13:33Flüge nach schrecklichem Vorfall am Flughafen Bischkek ausgesetztFlüge nach schrecklichem Vorfall am Flughafen Bischkek ausgesetztHeute, 13:28Fallschirm-Bestellung bei Temu führt beinahe zum Tod eines SportlersFallschirm-Bestellung bei Temu führt beinahe zum Tod eines SportlersHeute, 13:15Teenager errichtet „Zollstation“ in Paris: Menschen mussten 2 Euro zahlenTeenager errichtet „Zollstation“ in Paris: Menschen mussten 2 Euro zahlenHeute, 13:08Welche Männer heiraten kirgisische Frauen am häufigsten?Welche Männer heiraten kirgisische Frauen am häufigsten?Heute, 13:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch