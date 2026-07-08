YouTuber entwickelt Roboter-Rollstuhl für seinen gelähmten Vater

Ein bekannter YouTuber hat einen innovativen Roboter-Rollstuhl gebaut, der sich auch auf bergigem und unebenem Gelände problemlos bewegen kann, um das Leben seines gelähmten Vaters zu erleichtern. Das Gerät stieß in den sozialen Medien schnell auf großes Interesse.

Das Projekt basiert auf einer robotergestützten Plattform in Hundeform, die von der chinesischen Firma Unitree entwickelt wurde. Um den Roboter an die Bedürfnisse seines Vaters anzupassen, installierte der Autor einen speziellen Sitz, Steuerungsgriffe sowie Scheinwerfer für Fahrten bei Nacht.

Darüber hinaus wurde die Software des Roboters überarbeitet. Dadurch kann sich das Gerät auf Treppen, unebenen Wegen und in schwierigem Gelände deutlich freier bewegen als ein herkömmlicher Rollstuhl.

Der Autor betont, dass sich das Projekt noch in der Testphase befindet. In manchen Fällen kann der Roboter das Gleichgewicht verlieren und umkippen. Dennoch arbeitet er weiter daran, das Gerät zu verbessern, das Sicherheitssystem zu verstärken und es zu einem zuverlässigen Transportmittel für den täglichen Gebrauch zu machen.