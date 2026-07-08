Lionel Scaloni konnte seine Tränen nicht zurückhalten: Argentinien feiert dramatischen Sieg gegen Ägypten

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Lionel Scaloni konnte seine Tränen nicht zurückhalten: Argentinien feiert dramatischen Sieg gegen Ägypten

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, konnte seine Emotionen nach dem unglaublichen Sieg gegen Ägypten im Achtelfinale der Weltmeisterschaft nicht zügeln. Nach dem Schlusspfiff brach der Trainer während eines Interviews mit TyC Sports in Tränen aus und musste das Spielfeld verlassen, bevor er das Gespräch beenden konnte. Dieser Sieg war einer der schwierigsten und dramatischsten Momente des Turniers für die amtierenden Weltmeister. Dies berichtet Goal.com .

Elf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lag Argentinien noch mit 0:2 zurück. Während viele bereits mit einer Sensation rechneten, verkürzte Cristian Romero den Rückstand. Vier Minuten später glich Lionel Messi aus, und in der 93. Minute erzielte Enzo Fernandez den Siegtreffer, der "La Albiceleste" ins Viertelfinale brachte. Laut Goal.com brachte diese dramatische Wende selbst den erfahrenen Trainer an seine emotionalen Grenzen.

"Ich bin ein sehr emotionaler Mensch"

Scaloni, der sich während der Live-Übertragung die Tränen abwischte, erklärte sein Verhalten später so: "Ich habe geweint, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Aber eines ist sicher: Diese Mannschaft wird das argentinische Volk niemals im Stich lassen. Ich habe wie jeder Fan gelitten, aber genau das bedeutet es, Trainer zu sein – man muss diese Momente mit dem Herzen fühlen."

Interessanterweise ist diese Eigenschaft des Trainers auch innerhalb der Mannschaft ein Grund für Witze. Scaloni erzählte, dass die Spieler um seine emotionale Art wissen und ihn scherzhaft als "Heulsuse" bezeichnen. Doch hinter diesen Tränen steckte nicht nur die Verantwortung eines Trainers, sondern auch der unbändige Wille einer Mannschaft, die dem Ausscheiden von der Schippe gesprungen war.

In dieser historischen Partie konnte nicht nur der Trainer, sondern auch Kapitän Lionel Messi seine Gefühle nicht verbergen. Messi wurde der erste Spieler, der in sechs aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen einer Weltmeisterschaft ein Tor erzielte. Am Ende des Spiels feierte auch er den Sieg mit Tränen in den Augen. Über seinen Kapitän sagte Scaloni, dass es unbeschreiblich sei, Messi in dieser Phase seiner Karriere mit einer solchen Leidenschaft spielen zu sehen.

Mit diesem Sieg brach die argentinische Nationalmannschaft den Fluch, dass amtierende Weltmeister seit 1986 im Achtelfinale ausscheiden. Nun trifft das Team im Viertelfinale auf die Schweiz. Fans und Experten hoffen, dass dieser kämpferische Sieg der entscheidende Wendepunkt auf dem Weg zur Titelverteidigung für Argentinien sein wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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