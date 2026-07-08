Ägyptische Nationalmannschaft trotz Niederlage wie Helden empfangen

Trotz einer schmerzhaften Niederlage gegen Argentinien kurz vor dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft wurde die ägyptische Nationalmannschaft in ihrem Quartier unerwartet herzlich empfangen. Obwohl sie aus dem Turnier ausgeschieden sind, wurden Kapitän Mohamed Salah und seine Teamkollegen im Hotel von Hunderten Fans mit Applaus begrüßt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bis zur 79. Minute des Spiels im Stadion von Atlanta führten die Ägypter mit 2:0 gegen den amtierenden Weltmeister und standen kurz davor, zum ersten Mal in ihrer Geschichte das Viertelfinale zu erreichen. Doch eine plötzliche Wende am Ende des Spiels ließ die Träume der "Pharaonen" platzen. Tore von Cristian Romero, Lionel Messi und Enzo Fernandez sicherten Argentinien den Comeback-Sieg.

Laut Goal.com waren die Spieler, die nach der Niederlage emotional am Boden zerstört waren, überrascht, als sie bei ihrer Rückkehr ins Hotel eine große Menschenmenge sahen, die sich versammelt hatte, um sie zu unterstützen. Die Spieler um Mohamed Salah blieben stehen und applaudierten den treuen Fans lange Zeit als Dank für ihre unermüdliche Unterstützung.

Hossam Hassan und die Schiedsrichter-Kontroverse

Nach dem Spiel äußerte Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan scharfe Kritik an der Schiedsrichterleistung. Der Trainer war mit den VAR-Entscheidungen unzufrieden und betonte, dass ein reguläres Tor seines Teams aberkannt wurde. Insbesondere die Entscheidung, ein Tor von Mostafa Zico wegen eines angeblichen Fouls nicht anzuerkennen, beeinflusste den Spielausgang maßgeblich.

"Wir haben auf dem Platz keine Gerechtigkeit gesehen. Ein Elfmeter, der für uns hätte gepfiffen werden müssen, wurde nicht einmal vom VAR überprüft, und unser zweites Tor wurde aus unerklärlichen Gründen aberkannt. Es war deutlich zu sehen, wie Alexis Mac Allister am Trikot unseres Spielers zog, aber die Schiedsrichter ignorierten es. Das Leben ist unfair, aber warum gibt es im Sport keine Gerechtigkeit?", erklärte Hassan.

Diese Niederlage ist ein herber Verlust für den ägyptischen Fußball, da das Team nur einen Schritt vom besten Ergebnis seiner Geschichte entfernt war. Während des Turniers erzielte Mohamed Salah ein Tor gegen Neuseeland und war auch im Spiel gegen Argentinien die zentrale Figur im Angriffsspiel seiner Mannschaft.

Nun fragen sich viele, wie es mit dem 32-jährigen Star weitergeht. Da Mohamed Salah bei der Weltmeisterschaft 2030 bereits 38 Jahre alt sein wird, mehren sich die Spekulationen, dass dies sein letztes großes Turnier gewesen sein könnte. Bisher hat der Stürmer des FC Liverpool keine offizielle Erklärung zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft abgegeben.