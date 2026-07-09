Erstmals hat ein Roboter einen 6.000-Meter-Gipfel bezwungen

·74·Welt
Erstmals hat ein Roboter einen 6.000-Meter-Gipfel bezwungen

In Ecuador hat ein humanoider Roboter namens Pemba einen neuen Rekord aufgestellt, indem er als erster seiner Art erfolgreich einen Gipfel von über 6.000 Metern über dem Meeresspiegel erklommen hat.

Mit menschlicher Unterstützung bezwang der Roboter den Gipfel des Vulkans Chimborazo, eines der höchsten Ziele des Landes. Experten betonen, dass diese Route aufgrund ihres komplexen Geländes und der Höhe selbst für viele erfahrene Bergsteiger eine ernsthafte Herausforderung darstellt.

Nachdem Pemba die schwierige Strecke erfolgreich gemeistert und den Gipfel erreicht hatte, feierte er seinen Sieg auf einzigartige Weise mit einem Tanz. Das Video dieser Momente verbreitete sich in den sozialen Medien und erregte große Aufmerksamkeit.

Die Projektentwickler arbeiten nun an weiteren Verbesserungen des Roboters. Ihr nächstes Ziel ist es, mit Pemba den Mount Everest,den höchsten Gipfel der Welt, zu bezwingen.

Ein Bergsteiger steht zusammen mit einer in Spezialkleidung gehüllten Puppe auf einem Berggipfel.
RoboterTechnologieEcuadorChimborazoBergsteigen
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