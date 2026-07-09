Character.AI betritt den Micro-Drama-Markt: Zuschauer können jetzt mit Charakteren chatten

Character.AI, einer der führenden Anbieter von KI-basierten Chatbots, hat einen revolutionären Schritt auf dem Markt für Unterhaltungsinhalte vollzogen. Das Unternehmen kündigte den Start seiner Micro-Drama-Plattform an, die es Nutzern ermöglicht, nicht nur Kurzserien anzusehen, sondern auch direkt mit deren Charakteren zu interagieren. Diese Neuerung markiert den Beginn einer neuen Ära an der Schnittstelle von KI und digitaler Kinematografie, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Derzeit konkurrieren Giganten wie TikTok, Instagram und Amazon Prime aktiv im Bereich der Micro-Dramas. Character.AI hat jedoch seine Kerntechnologie genutzt, um diesem Genre eine einzigartige Wendung zu geben. Wie TechCrunch berichtet, können Nutzer ab 18 Jahren den Seriencharakteren Fragen stellen, mit ihnen chatten und sogar an Rollenspielen teilnehmen, die den Handlungsverlauf beeinflussen.

Erste Projekte und Genre-Vielfalt

Das Startup startet mit drei Micro-Dramas in verschiedenen Genres: eine Romantikserie mit dem Titel "Last Summer", der Horrorfilm "The Nighttime Game" sowie ein Survival-Drama im Stil von "Hunger Games" namens "Eden Fall". Alle diese Projekte wurden mithilfe von KI erstellt, und das Unternehmen plant, Nutzern in Zukunft die Möglichkeit zu geben, selbst solche Inhalte zu erstellen.

Vertreter von Character.AI betonen, dass das kreative Team des Unternehmens derzeit den Arbeitsablauf gestaltet und die Anforderungen des Publikums analysiert. Später sollen auf Basis dieser Erfahrungen spezielle Werkzeuge für Nutzer bereitgestellt werden, die es jedem ermöglichen, Serien für ein globales Publikum auf der Grundlage eigener origineller Charaktere und Handlungsstränge zu erstellen.

Neue Funktionen und Unterhaltungs-Ökosystem

Dies ist Teil der Unterhaltungsstrategie, die das Unternehmen seit letztem Jahr verfolgt. Zuvor hatte das Startup ein Tool namens Lorebook eingeführt, mit dem Nutzer Informationen über die Welten erstellen können, in denen die Charaktere leben. Zudem wurde die Funktion Books eingeführt, die es ermöglicht, sich in klassische Literatur einzufügen oder als Charakter eines Werkes zu agieren.

Das Unternehmen testet außerdem eine Plattform zur Erstellung von Audio-Serien namens c.ai FM sowie die Funktion c.ai Reads zum Schreiben von Belletristik. Derzeit ist der Dienst c.ai FM im Rahmen des Programms c.ai Labs für eine begrenzte Anzahl von Nutzern und professionellen Autoren zugänglich. Mit diesen Werkzeugen soll in Zukunft die Erstellung vollautomatisierter Audio- und Textdramen ermöglicht werden.

Analysedaten von Sensor Tower zufolge steigt das Nutzerinteresse an der Character.AI-Plattform stetig. Insbesondere im ersten Halbjahr 2024 verbrachten Nutzer durchschnittlich mehr als 950 Minuten pro Monat auf dem Dienst. Es wird erwartet, dass das neue Micro-Drama-Format diese Zahlen weiter steigert und die Plattform von einem einfachen Chatbot zu einem vollwertigen Unterhaltungszentrum macht.