Ollama-Projekt sammelt 65 Millionen Dollar ein: Eine neue Ära in der Künstlichen Intelligenz

Die beliebte Ollama-Plattform, die für die Ausführung von KI-Modellen auf lokalen Computern entwickelt wurde, hat einen weiteren großen Schritt in ihrer Entwicklung gemacht. In einem Interview mit TechCrunch gab Firmengründer und CEO Jeff Morgan bekannt, dass im Rahmen einer Series-B-Finanzierungsrunde 65 Millionen Dollar eingesammelt wurden. Diese unter der Leitung von Theory Ventures durchgeführte Runde unterstreicht den deutlich gestiegenen Wert und das Ansehen des Projekts. Dies berichtet Techcrunch.com .

Die 2023 gestartete Ollama-Plattform ermöglicht es Entwicklern, Open-Weight-KI-Modelle innerhalb weniger Minuten auf ihren eigenen Computern einzurichten und auszuführen. Heute hat die Plattform über 176.000 Sterne auf GitHub und fast 17.000 Forks erreicht und ist damit eines der am schnellsten wachsenden Tools in der IT-Community. Das gesamte eingeworbene Kapital des Unternehmens beläuft sich nun auf 88 Millionen Dollar.

Docker-Erfahrung und KI-Integration

Die Projektgründer Jeff Morgan und Michael Chiang sind in der Softwarewelt keine Unbekannten. Sie waren zuvor an der Entwicklung der Docker Desktop-Plattform beteiligt und verkauften ihr Startup Kitematic an Docker. So wie Docker die Migration und Containerisierung von Cloud-Anwendungen revolutioniert hat, zielt Ollama darauf ab, KI-Modelle von der Komplexität der Hardware-Infrastruktur zu befreien.

Laut Jeff Morgan war die Nutzung von Open-Source-Modellen, als diese 2023 aufkamen, für normale Entwickler sehr schwierig. Die Modelle waren hauptsächlich für Forscher gedacht, und ihre Ausführung in einer Standard-Arbeitsumgebung brachte viele technische Hindernisse mit sich. Ollama hat diese Lücke geschlossen und bietet die Möglichkeit, komplexe neuronale Netze über eine einfache Schnittstelle zu steuern.

Große Ergebnisse und ein kleines Team

Derzeit nutzen monatlich mehr als 8,9 Millionen Entwickler die Dienste von Ollama. Erstaunlicherweise setzen 85 Prozent der großen Unternehmen aus der Fortune-500-Liste dieses Tool in ihrem Betrieb ein. Das Interessanteste daran ist, dass das Unternehmen mit einem so riesigen Publikum nur 14 Mitarbeiter beschäftigt. Dies zeigt, wie hoch die Effizienz moderner Technologie-Startups sein kann.

Die Plattform bietet neben der kostenlosen Nutzung auch kostenpflichtige Abonnements für Unternehmen an. Nutzer können mit komplexeren Modellen über Tarife von bis zu 100 Dollar pro Monat arbeiten. Das Besondere an Ollama ist, dass die Abrechnung nicht nach der Anzahl der Token, sondern nach der GPU-Zeit erfolgt. Dies ist ein deutlich komfortableres und transparenteres System für Fachleute, die mit großen Datenmengen arbeiten.

Experten sind der Meinung, dass die Popularisierung von agentenbasierten Modellen wie OpenClaw im Januar dieses Jahres ein Wendepunkt für Ollama war. Nachdem bekannt wurde, dass offene Modelle beim Schreiben von Code und bei der Lösung komplexer Probleme nicht hinter geschlossenen Systemen (wie ChatGPT) zurückstehen, stieg die Nachfrage nach lokaler Rechenleistung drastisch an. Ollama fungiert in diesem Prozess weiterhin als zentrale Brücke.