Lamm, das sich in China tot stellt, wird zum Internet-Star!

Ein Video eines Lamms in China verbreitete sich in den sozialen Medien rasend schnell. Der Grund: Sobald sich Menschen nähern, legt es sich hin und verharrt regungslos.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Lamm sei ohnmächtig oder krank. Doch laut seinem Besitzer ist dies ein Trick, den es anwendet, wenn es Gefahr wittert.

Als das Lamm zum ersten Mal auf den Markt gebracht wurde, trauten ihm die Käufer nicht. Sie hielten es für ungesund und weigerten sich, es zu kaufen.

Nachdem das Video populär wurde, stieg das Interesse enorm. Einige boten sogar 130.000 Yuan, umgerechnet etwa 18.000 Dollar, für das Tier.

Trotz solcher Angebote erklärte der Besitzer, dass er es nicht verkaufen werde. Nun ist das Lamm in den sozialen Medien als „Schauspieler“ bekannt, der sich tot stellt.