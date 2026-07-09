Lamm, das sich in China tot stellt, wird zum Internet-Star!

·0·Welt
Lamm, das sich in China tot stellt, wird zum Internet-Star!

Ein Video eines Lamms in China verbreitete sich in den sozialen Medien rasend schnell. Der Grund: Sobald sich Menschen nähern, legt es sich hin und verharrt regungslos.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Lamm sei ohnmächtig oder krank. Doch laut seinem Besitzer ist dies ein Trick, den es anwendet, wenn es Gefahr wittert.

Als das Lamm zum ersten Mal auf den Markt gebracht wurde, trauten ihm die Käufer nicht. Sie hielten es für ungesund und weigerten sich, es zu kaufen.

Nachdem das Video populär wurde, stieg das Interesse enorm. Einige boten sogar 130.000 Yuan, umgerechnet etwa 18.000 Dollar, für das Tier.

Trotz solcher Angebote erklärte der Besitzer, dass er es nicht verkaufen werde. Nun ist das Lamm in den sozialen Medien als „Schauspieler“ bekannt, der sich tot stellt.

ChinaLammVirales VideoInternet-StarTierverhalten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dreistöckiger Schlafwagenbus in Pakistan versetzt das Internet in StaunenDreistöckiger Schlafwagenbus in Pakistan versetzt das Internet in StaunenHeute, 17:13Für tot erklärtes 1,5-jähriges Kind lebend im Leichenschauhaus gefundenFür tot erklärtes 1,5-jähriges Kind lebend im Leichenschauhaus gefundenHeute, 16:50Haben Sie schon von der größten Banane der Welt gehört?Haben Sie schon von der größten Banane der Welt gehört?Heute, 16:46Wrack eines vom Radar verschwundenen Flugzeugs im Meer gefundenWrack eines vom Radar verschwundenen Flugzeugs im Meer gefundenHeute, 16:40Mann stellt Rekord auf: 4 Liter kohlensäurehaltiges Getränk in 30 Sekunden (Video)Mann stellt Rekord auf: 4 Liter kohlensäurehaltiges Getränk in 30 Sekunden (Video)Heute, 16:38Erstmals hat ein Roboter einen 6.000-Meter-Gipfel bezwungenErstmals hat ein Roboter einen 6.000-Meter-Gipfel bezwungenHeute, 16:08
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch