Santos gibt Neymar 10 Tage Zeit, um über seine Zukunft zu entscheiden

Neymar hat sich nach dem Ausscheiden der brasilianischen Nationalmannschaft bei der FIFA-WM 2026 eine kurze Auszeit genommen, um über seine Karriere nachzudenken.

Laut UOL hat Santos dem 34-jährigen Stürmer 10 Tage Zeit gegeben, um sich zu erholen und eine endgültige Entscheidung zu treffen. Es wird erwartet, dass der Spieler zum Verein zurückkehrt, um seinen bis Jahresende laufenden Vertrag zu erfüllen.

Es gibt jedoch auch andere Optionen für Neymars Zukunft. Er könnte zu einem Verein mit weniger Druck wechseln oder seine Profikarriere beenden.

Die Quelle berichtet, dass sich der Spieler nach dem Ergebnis bei der WM 2026 in einer schwierigen psychischen Verfassung befindet. Neymar ist der Meinung, dass seine 15-jährige Dienstzeit für die brasilianische Nationalmannschaft nicht ausreichend gewürdigt wurde.

In den kommenden Tagen wird sich Neymar mit der Führung von Santos treffen, um über seine Zukunft zu sprechen. Danach dürfte eine Entscheidung darüber fallen, ob er beim Verein bleibt, zu einem anderen Team wechselt oder den Fußball verlässt.