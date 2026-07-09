Der renommierte Fußballexperte und FIFA-Chef für die globale Fußballentwicklung, Arsene Wenger, teilte seine Gedanken über die Favoriten der kommenden Jaxon-Meisterschaft mit. Laut dem legendären Trainer ist die französische Nationalmannschaft zur stärksten und unaufhaltsamsten Kraft der Welt geworden. Er ist überzeugt, dass Kylian Mbappe und seine Teamkollegen erneut den Hauptpreis gewinnen werden. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Wenger erläuterte seine Analyse in einem Podcast von Felix und Toni Kroos. Er betonte, dass das Team unter Didier Deschamps die anderen Gegner in Bezug auf körperliche Fitness und Geschwindigkeit auf dem Platz deutlich übertrifft. Der Experte stellte klar, dass diese Einschätzung nicht auf Patriotismus, sondern auf rein technischen Analysen basiert.

Wie Goal.com berichtet, schätzte Arsene Wenger auch die Möglichkeiten anderer Teams in der Tabelle hoch ein, erklärte jedoch, dass nur ein einziges Team Frankreich ernsthaft gefährden könne. Seiner Meinung nach könnten selbst starke Teams wie England, Argentinien oder Marokko die Wucht der amtierenden Champions nicht stoppen.

Spanien — die einzige echte Gefahr

Nach Ansicht von Wenger ist nur die spanische Nationalmannschaft unter Luis de la Fuente in der Lage, die Franzosen zu schlagen. Er hob besonders hervor, dass Spaniens Kultur des Mannschaftsspiels und das technische Niveau weltweit konkurrenzlos seien. "Wenn jemand Frankreich schlagen kann, dann ist es Spanien. Sie verfügen über ein Spielsystem, das kein anderes Team hat", so der Experte.

Die Verstärkung der spanischen Nationalmannschaft durch eine neue Generation von Spielern wie Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal hat sie zu einem taktisch sehr gefährlichen Gegner gemacht. Laut Wengers Analyse würde bei einem Aufeinandertreffen dieser beiden Teams die körperliche Ausdauer und die Kaderbreite über das Spiel entscheiden.

Gleichzeitig wird für die französische Nationalmannschaft ein schwieriges Viertelfinale gegen Marokko erwartet. Die Marokkaner werden versuchen, die Niederlage aus dem Halbfinale 2022 zu rächen. Wenger fügte jedoch hinzu, dass der französische "Zug" bereits mit hoher Geschwindigkeit fahre und nur schwer einzuholen sei.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Prognosen auch für Fußballfans in Usbekistan interessant sind, da die Rivalität zwischen Spanien und Frankreich schon immer ein Paradebeispiel für technisch hochwertigen Fußball war. Ein Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in der entscheidenden Phase des Turniers könnte neue Standards für den Weltfußball setzen.