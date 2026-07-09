Humanoid-Roboter, der Walzer tanzen kann, sorgt in sozialen Medien für Aufsehen

Der vom chinesischen Unternehmen UBTECH entwickelte humanoide Roboter UWORLD hat durch seine Fähigkeit, einen Walzer zu tanzen, für Aufmerksamkeit gesorgt.

Es wird berichtet, dass der Roboter so menschenähnlich wie möglich gestaltet wurde. Sein Gesicht besteht aus Silikonhaut, und das Haar ist aus einem Material gefertigt, das echtem Haar ähnelt. Auch das Design der Augen ist dem menschlichen Auge nachempfunden.

Die Körpergröße der UWORLD-Roboter variiert je nach Modell. Der weiblich aussehende Roboter kann bis zu 1,6 Meter groß sein, während der männlich aussehende Roboter eine Größe von bis zu 1,85 Metern erreichen kann.

Zudem können Kunden das Aussehen des Roboters nach ihren eigenen Wünschen wählen. Das Unternehmen bietet 50 verschiedene Designvarianten an.

Es heißt, dass solche Roboter in den Bereichen Dienstleistung, Ausstellungen und Unterhaltungstechnologie eingesetzt werden können.