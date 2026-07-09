Nandan Nilekani verlässt die Führung von Fundamentum: 200 Millionen Dollar für neuen Fonds

Nandan Nilekani, Mitbegründer des indischen IT-Giganten Infosys und Architekt der digitalen Infrastruktur des Landes, tritt als General Partner (GP) der von ihm mitgegründeten Venture-Capital-Gesellschaft Fundamentum Partnership zurück. Diese unerwartete Veränderung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seinen dritten Fonds mit einem Volumen von 200 Millionen Dollar auflegt. Laut TechCrunch wird Nilekani zwar aus dem aktiven Management zurücktreten, bleibt jedoch der größte Investor des Fonds. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der 71-jährige Nandan Nilekani gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der indischen Technologiewelt. Er hat nicht nur Infosys mitbegründet, sondern war auch maßgeblich an der Schaffung von Aadhaar, dem weltweit größten biometrischen Identifikationssystem, sowie dem UPI-Echtzeit-Zahlungsnetzwerk beteiligt. Seine neue Rolle bei Fundamentum wird voraussichtlich stärker auf Beratung und Mentoring ausgerichtet sein.

Strategische Veränderungen und neue Ziele

Fundamentum-Mitbegründer Sanjeev Aggarwal betonte, dass der Rücktritt von Nilekani eher formaler Natur sei, da er ein integraler Bestandteil des Unternehmens bleibe. Im Rahmen des dritten Fonds werde er weiterhin den Gründern der Portfoliounternehmen strategische Orientierung bieten und die Teams unterstützen. Dieser Wandel ist auch mit der Erweiterung der Unternehmensführung und der Öffnung für eine neue Generation von Investoren verbunden.

Der neu gegründete Fund III wird sich hauptsächlich auf folgende Bereiche konzentrieren:

Consumer Tech;

Fintech-Projekte;

Produkte im Bereich Künstliche Intelligenz (AI);

Startups in der Series B und späteren Phasen.

Der Fonds plant, 8 bis 10 Startups zu unterstützen, wobei für jedes Projekt eine Investition von durchschnittlich etwa 10,5 Millionen Dollar vorgesehen ist. Die Mittelbeschaffung hat begonnen und wird voraussichtlich in den nächsten 12 bis 18 Monaten abgeschlossen sein. Interessanterweise wird die Hälfte des Fondskapitals von internationalen Investoren stammen, während die andere Hälfte von lokalen indischen Institutionen und Family Offices eingebracht wird.

Neue Trends auf dem Venture-Markt

Dieser Schritt von Fundamentum verdeutlicht die Entwicklung des indischen Venture-Ökosystems. Während Fonds im Land vor einem Jahrzehnt hauptsächlich auf ausländisches Kapital angewiesen waren, ist der Anteil lokaler Investoren heute deutlich gestiegen. Es wird erwartet, dass Nilekani die größte persönliche Investition seiner Laufbahn in diesen Fonds tätigt, was sein Vertrauen in den indischen Startup-Markt unterstreicht.

Zur Information: Fundamentum hat bisher in erfolgreiche Projekte wie die Autohandelsplattform Spinny, die Online-Apotheke PharmEasy und den Audio-Storytelling-Dienst Kuku FM investiert. Mit dem neuen Fonds will das Unternehmen der digitalen Wirtschaft Indiens einen stärkeren Impuls verleihen. Die Kombination aus Nilekanis Erfahrung und dem Elan des neuen Teams soll die erwarteten Ergebnisse liefern.