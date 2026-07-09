45-jähriger Schäfer überlebt Löwenangriff nach 30 Minuten

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45-jähriger Schäfer überlebt Löwenangriff nach 30 Minuten

Ein ungewöhnlicher Vorfall im indischen Bundesstaat Gujarat hat die Öffentlichkeit schockiert. Ein 45-jähriger Schäfer, der von einem Löwen angegriffen wurde, überlebte fast 30 Minuten lang in den Fängen des Raubtiers. Das Erstaunlichste daran ist, dass er sein Leben rettete, indem er ruhig blieb und nicht in Panik geriet. Dies berichtete The Times of India .

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall im Dorf Garajiya in der Region Palitana im Bundesstaat Gujarat. Der 45-jährige Kalu Parmar wurde am Morgen plötzlich von einem Löwen angegriffen, als er seine Kühe weidete. Das Raubtier warf ihn zu Boden und hielt ihn fast eine halbe Stunde lang fest.

Zeugen zufolge beobachtete der Löwe die Bewegungen des Schäfers mehrmals, doch Kalu Parmar blieb völlig regungslos, ohne in Panik zu geraten. Einige Berichte deuten sogar darauf hin, dass er das Tier streichelte, um es zu beruhigen. Während dieser Zeit schrien die Menschen in der Umgebung und warfen Steine, um den Löwen zu vertreiben.

„Ich band meine Kuh fest und stand im Hof. Als ich mich umdrehte, um ins Haus zu gehen, traf mich etwas hart von hinten. Ich fiel zu Boden, bevor ich begreifen konnte, was passiert war. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich verstand, dass es ein Löwe war“, sagt Kalu Parmar.

In den sozialen Medien kursierende Videos zeigen, wie der Löwe über dem am Boden liegenden Schäfer steht. Später konnte der Mann durch das Eingreifen von Anwohnern und Rettungskräften befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Obwohl verschiedene Verletzungen festgestellt wurden, gaben die Ärzte an, dass keine Lebensgefahr bestehe und sein Zustand stabil sei.

Experten weisen darauf hin, dass die Zahl der Konflikte zwischen Menschen und Asiatischen Löwen in dieser Region in den letzten Jahren zugenommen hat. Die offiziellen Behörden setzen derzeit ihre Untersuchungen zu diesem Vorfall fort.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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