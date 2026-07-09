Erste Hochzeit von humanoiden Robotern in Russland

Am 9. Juli fand in der russischen Hauptstadt Moskau erstmals in der Geschichte des Landes eine symbolische Hochzeitszeremonie für humanoide Roboter statt. Wie die Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet, wurden die humanoiden Roboter Robert und Matilda, die zuvor auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF-2026) vorgestellt wurden, in der Puschkin-Bibliothek „verheiratet“.

Bei der Zeremonie gingen Robert, der als Büroangestellter und Blogger konzipiert ist, und Matilda, die als Ballerina gestaltet wurde, einen Ehebund ein. Die Feier wurde von Maria Pantjuchina geleitet. Sie kündigte das Ereignis als erste Hochzeit humanoider Roboter in Russland an und erklärte sie nach dem Austausch von Gelübden und symbolischen Eheringen offiziell zu „Roboter-Ehepartnern“.

Ein weiterer interessanter Aspekt der Zeremonie war, dass ein Roboterhund namens Dogmatik die Eheringe für das „Brautpaar“ auf die Bühne brachte. Dies löste bei den Teilnehmern und Gästen der Veranstaltung großes Interesse aus.

Die Roboter wurden von IT-Imperial entwickelt. Die stellvertretende Geschäftsführerin Anna Bagdasarjan betonte, dass solche Veranstaltungen dazu dienen, die öffentliche Aufmerksamkeit auf humanoide Robotik zu lenken und zu zeigen, wie Roboter das menschliche Leben bereichern können.

Ihr zufolge ermöglicht die Automatisierung von Arbeitsprozessen den Menschen, mehr Freizeit zu haben und sich auf Kultur und Privatleben zu konzentrieren. Moderne Robotik spielt eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieser Ziele.