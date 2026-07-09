Wrack eines vom Radar verschwundenen Flugzeugs im Meer gefunden

Die pakistanische Regierung gab am 7. Juli bekannt, dass das Wrack eines Boeing 737-400-Frachtflugzeugs, das auf dem Flug von Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Karatschi vom Radar verschwunden war, gefunden wurde. Dies teilte Ian Petchenik, Kommunikationsdirektor von Flightradar24, mit.

Es wurde berichtet, dass die Trümmer des Flugzeugs der Fluggesellschaft K2 Airways im Arabischen Meer, etwa 98 Kilometer südlich der Stadt Ormara, geortet wurden. Derzeit setzen Such- und Rettungsdienste die Suche nach den Besatzungsmitgliedern fort. An Bord befanden sich zwei Piloten, zwei Flugingenieure und ein Wartungstechniker.

Nach vorläufigen Informationen verschwand das Flugzeug etwa 250 Kilometer westlich der Hafenstadt Karatschi über dem Arabischen Meer vom Radar. Die pakistanische Flughafenbehörde teilte mit, dass Radarsysteme registriert hätten, wie das Flugzeug kurz vor dem Vorfall rapide an Höhe verlor und seinen Flugkurs änderte. Wenige Minuten zuvor hatte der Pilot den Fluglotsen Probleme mit dem Navigationssystem gemeldet.

Laut dem Flugverfolgungsdienst Flightradar24 deuteten erste Daten, die über die ADS-B-Technologie empfangen wurden, darauf hin, dass das Flugzeug abgestürzt sein könnte.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif sprach den Familien und Angehörigen der Besatzungsmitglieder nach dem Absturz sein Beileid aus. Die Such- und Rettungsarbeiten werden von der staatlichen Agentur Pakistan Airports Authority koordiniert. K2 Airways erklärte, dass man eng mit allen Rettungsdiensten zusammenarbeite.

Zur Information: Diese Boeing 737-400 wurde ursprünglich für den Passagiertransport entwickelt und trat 1999 in die Flotte von Aeroflot ein. Später, im Jahr 2004, flog sie für Garuda Indonesia. Im Jahr 2012 wurde sie zum Frachtflugzeug umgebaut und zunächst von TNT Airways und später von ASL Airlines betrieben.