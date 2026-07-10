„Falls mir etwas zustößt...“: Trump enthüllt geheime Anweisung bezüglich Iran

US-Präsident Donald Trump hat erneut eine scharfe Erklärung zur Möglichkeit eines Attentats durch den Iran abgegeben. Er sagte, er habe die Anweisung hinterlassen, dass Washington einen beispiellosen militärischen Schlag gegen den Iran führen solle, falls er getötet werde.

Diese Aussage fällt in eine Zeit zunehmender Spannungen zwischen den USA und dem Iran und hat auf internationaler Ebene für große Diskussionen gesorgt.

Trump: „Bombardiert sie wie nie zuvor“

New York Post In einem Interview mit der Publikation sagte Donald Trump, er betrachte sich selbst als eines der Hauptziele des Iran.

Seinen Worten zufolge wurde die Anweisung gegeben, mit beispielloser Härte gegen den Iran vorzugehen, sollte ihm etwas zustoßen.

Trump betonte zudem, dass es nicht nur um neue Attentatspläne des Iran gehe, sondern dass Teherans Wunsch, ihn zu eliminieren, seit vielen Jahren bekannt sei.

Warum hält sich Trump für ein Ziel?

Die Publikation schreibt, dass der Iran eine feindselige Haltung gegenüber Trump einnimmt, seit General Qasem Soleimani 2020 bei einem US-Angriff getötet wurde.

Seitdem wurde berichtet, dass die US-Geheimdienste die Sicherheit des Präsidenten verstärkt und potenzielle Bedrohungen mehrfach untersucht haben.

Im Juli 2024 streifte bei einem Attentatsversuch auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania eine Kugel Trumps Ohr. Offiziellen Angaben zufolge wurde dieser Vorfall nicht mit dem Iran in Verbindung gebracht.

Spannungen verschärfen sich weiter

In den letzten Tagen haben sich die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran weiter verschlechtert.

Berichten zufolge trugen einige Demonstranten bei der Trauerfeier für Irans Obersten Führer Ali KhameneiBanner mit Anti-Trump-Parolen.

Gleichzeitig The New York Times berichtete, dass Trump bei der Rückkehr von einem NATO-Gipfel statt eines neuen, von Katar geschenkten Flugzeugs die alte Air Force One benutzte. Die Publikation schrieb, diese Entscheidung basiere auf Sicherheitsempfehlungen des US Secret Service.

Iran weist Anschuldigungen zurück

Trump hatte bereits zuvor behauptet, die iranische Regierung habe zweimal versucht, ein Attentat auf ihn zu verüben. Er brachte diese Drohungen mit den Aktionen der USA und Israels gegen den Iran in Verbindung.

Teherans Beamte weisen jedoch alle Anschuldigungen bezüglich der Vorbereitung eines Attentats auf Trump entschieden zurück.

Bisher wurden von offiziellen US-Stellen keine weiteren Informationen zu Trumps Aussagen bereitgestellt.