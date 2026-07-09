Ukraine nähert sich Raketentests: Erklärung erwähnt auch Moskau

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Ukraine nähert sich Raketentests: Erklärung erwähnt auch Moskau

Denis Stillerman, Chefkonstrukteur bei der ukrainischen Firma Fire Point, gab bekannt, dass ein wichtiger Meilenstein für die ballistische Rakete des Landes bevorsteht.

Laut dem Vertreter des Unternehmens, das die „Flamingo“-Rakete entwickelt, steht nur noch ein Schritt vor Beginn der Flugtests aus: der Triebwerkstest.

Nur noch ein Schritt bis zum Flugtest

Stillerman Liga.net sprach in einem Interview mit der Publikation über den Vorbereitungsprozess für die ukrainische ballistische Rakete.

Er erklärte, dass die Hauptaufgabe in der aktuellen Phase darin bestehe, den Triebwerkstest durchzuführen.

„Wir werden nur das Triebwerk testen – dann beginnen wir mit den Flugtests“, sagte er.

Rakete wird auf die Ausführung von Algorithmus-Befehlen geprüft

Der Chefkonstrukteur betonte, dass in der nächsten Phase das Steuerungssystem der Rakete, ihre Flugstabilität und die Ausführung algorithmischer Anweisungen überwacht werden.

Laut Stillerman wird die nächste Phase eingeleitet, sobald bestätigt ist, dass die Rakete steuerbar ist und sich gemäß den festgelegten Algorithmen bewegt.

Erklärung zu russischem Territorium erregt Aufmerksamkeit

Während des Interviews sprach der Fire-Point-Vertreter auch über die Möglichkeit, Tests auf russischem Territorium durchzuführen.

„Im Herbst werden wir unsere Raketen in Russland testen“, sagte Stillerman.

Ihm zufolge wurde Moskau als primäres Ziel genannt. Auch geschützte militärische Einrichtungen wurden als potenzielle Ziele erwähnt.

Fire Point und das „Flamingo“-Projekt

Fire Point wird als das Unternehmen genannt, das in der Ukraine die „Flamingo“-Rakete entwickelt.

Diese Aussage der Unternehmensvertreter könnte die Diskussionen um das ukrainische Raketenprogramm weiter verschärfen. Besonders da es um ballistische Raketen, Flugtests und russisches Territorium geht, zieht das Thema große militärpolitische Aufmerksamkeit auf sich.

Die Herbstmonate könnten eine entscheidende Phase sein

Bisher stützen sich die wichtigsten Informationen über das Projekt auf die Aussagen des Unternehmensvertreters.

Sollten die von Stillerman genannten Zeitpläne jedoch eingehalten werden, könnten die Herbstmonate zu einer der wichtigsten Phasen für das ukrainische Raketenprogramm werden. Dies könnte sich auch auf das militärische Gleichgewicht im Krieg und die internen Sicherheitskalkulationen Russlands auswirken.

UkraineBallistische RaketeFire PointFlamingoRussland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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