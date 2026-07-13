Trainer mit den meisten Siegen bei Real Madrid in der Ära Perez

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Trainer mit den meisten Siegen bei Real Madrid in der Ära Perez

Das Ranking der Trainer, die während der Präsidentschaft von Florentino Perez Real Madrid trainiert haben, wurde nach ihrer Siegquote veröffentlicht. Den ersten Platz belegt Manuel Pellegrini.

Pellegrini gewann 75 Prozent seiner Spiele bei Real. Jose Mourinho liegt mit einer Quote von 72 Prozent auf dem zweiten Platz. Carlo Ancelotti belegt mit einem Wert von 71 Prozent den dritten Rang.

Xabi Alonso erzielte eine Quote von 70,6 Prozent. Die Siegquote von Zinedine Zidane wird mit 65,8 Prozent angegeben.

Interessanterweise nimmt Zidane, obwohl er in der Liste auf dem fünften Platz steht, eine Sonderstellung als Trainer ein, der mit Real Madrid dreimal in Folge die Champions League gewann.

Siegquoten der Trainer in der Ära Perez:

• Manuel Pellegrini — 75 Prozent
• Jose Mourinho — 72 Prozent
Carlo Ancelotti — 71 Prozent
• Xabi Alonso — 70,6 Prozent
• Zinedine Zidane — 65,8 Prozent

Real MadridФлорентино ПересПеллегриниМоуриньюАнчелоттиХаби Алонсо
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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