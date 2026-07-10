Roboterhochzeit in Moskau findet statt und alle reden darüber

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Roboterhochzeit in Moskau findet statt und alle reden darüber

In Moskau fand erstmals eine symbolische Hochzeitszeremonie zwischen humanoiden Robotern statt. Das ungewöhnliche Ereignis wurde am 9. Juli in der Puschkin-Bibliothek organisiert und zog die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten und der breiten Öffentlichkeit auf sich.

Als „Bräutigam“ fungierte Robert, der als Büroangestellter und Blogger tätig ist, während die Ballerina-Roboterin Matilda als „Braut“ auftrat. Sie wurden zuvor auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF–2026) vorgestellt.

Die Moderatorin der Zeremonie, Maria Pantyukhina, kündigte dieses Ereignis als erste Hochzeitszeremonie mit humanoiden Robotern an. Sie betonte, dass Robert und Matilda neben moderner Technologie auch gemeinsame Werte wie Entwicklung, Wissensdurst und das Streben nach Zusammenarbeit verbinden.

Während der Zeremonie legten die Roboter einander symbolische Treueschwüre ab. Robert sagte, er werde unter allen „Algorithmus“-Bedingungen ein zuverlässiger Begleiter für Matilda sein, während Matilda versprach, ihn zu neuen Ideen und Entdeckungen zu inspirieren.

Anschließend brachte ein als „Haustier“ vorgestellter Roboterhund namens Dogmatik die Eheringe, die das „Brautpaar“ austauschte. Am Ende der Zeremonie erklärte die Moderatorin die Systeme für erfolgreich synchronisiert und erklärte Robert und Matilda aufgrund ihrer gegenseitigen Zustimmung offiziell zu „Roboter-Eheleuten“.

Laut Vertretern der Firma IT-Imperial , die das Projekt umgesetzt hat, dienen solche Veranstaltungen dazu, der Öffentlichkeit die Möglichkeiten der humanoiden Robotik näherzubringen und zu zeigen, wie Roboter den Menschen in Zukunft in verschiedenen Bereichen unterstützen können.

Sie sind der Meinung, dass Menschen in einer Zeit zunehmender Automatisierung mehr Zeit für Kreativität, Kultur und neue Ideen haben werden. Die Robotik spiele dabei eine wichtige Rolle.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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