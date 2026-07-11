500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gefunden

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500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gefunden

Im Johannes-Gisberts-Park in Köln wurde eine große Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger wurde bei gezielten Sondierungsarbeiten in den letzten Tagen gefunden.

Experten hatten zuvor 150 Verdachtspunkte im Gebiet untersucht. Nachdem die meisten als sicher eingestuft wurden, reduzierte sich die Liste auf 14 Punkte. Die Fliegerbombe befand sich an einem dieser Orte.

Aufgrund des Fundes wurde ein Sicherheitsbereich von 500 Metern eingerichtet. Infolgedessen mussten rund 4.300 Menschen vorübergehend evakuiert werden.

Auch ein in der Nähe des Johannes-Gisberts-Parks gelegenes Kinderkrankenhaus wurde geräumt. Die 43 dort behandelten Patienten wurden in andere Kliniken verlegt.

Die Evakuierung betraf auch den Betrieb eines Kindergartens, des Lentparks mit Schwimmbad sowie des Botanischen Gartens.

Während der Entschärfung der Bombe wurden in Köln mehrere Straßen gesperrt. Auch die Zufahrten zur Brücke wurden eingeschränkt. Zudem wurden eine Straßenbahnlinie und drei Buslinien vorübergehend eingestellt.

DeutschlandKölnZweiter WeltkriegBombeEvakuierung
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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