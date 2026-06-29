Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Kartoshka fri ko‘pchilik sevib iste’mol qiladigan taomlardan biri. Biroq mutaxassislar uni yuqori haroratda qovurish jarayonida akrilamid moddasi hosil bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
Akrilamid ehtimoliy kanserogen sifatida o‘rganilgan. Shu sababli kartoshka fri va boshqa qattiq qovurilgan mahsulotlarni tez-tez hamda me’yoridan ortiq iste’mol qilmaslik tavsiya etiladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bir porsiya kartoshka frini bir necha quti sigaretga tenglashtiruvchi xabarlar ham uchrab turibdi. Biroq bunday qiyoslar ilmiy jihatdan to‘liq tasdiqlanmagan va ularni aniq fakt sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.
Sog‘lom ovqatlanish uchun tez tayyorlanadigan taomlarni kamaytirish, kundalik ratsionga ko‘proq sabzavot, meva va kam qayta ishlangan mahsulotlarni kiritish tavsiya etiladi.
…