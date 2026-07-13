Vater im Zug, kleines Mädchen allein auf dem Bahnsteig zurückgelassen

In Polen blieb ein 5-jähriges Mädchen aufgrund eines unerwarteten Vorfalls allein auf einem Bahnsteig zurück. Es stellte sich heraus, dass die Zugtüren schlossen und der Zug anfuhr, während ihr Vater gerade in den Waggon gestiegen war, um ihr Gepäck zu holen.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie das kleine Mädchen dem abfahrenden Zug hinterherläuft. Bürger, die den Vorfall beobachteten, halfen dem Mädchen sofort und informierten die Strafverfolgungsbehörden über die Situation.

Die am Einsatzort eingetroffenen Polizeibeamten stellten die Sicherheit des Mädchens sicher und führten sie kurz darauf wieder mit ihren Eltern zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.