Der ehemalige Emir von Katar, Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani, Vater des amtierenden Staatsoberhauptes Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Anlässlich seines Todes wurde im Land eine viertägige offizielle Staatstrauer ausgerufen, wie lokale offizielle Quellen berichteten.

Es wurde mitgeteilt, dass ab dem 13. Juli landesweit Trauerveranstaltungen in Katar stattfinden werden. In diesem Zusammenhang wurde die Arbeit staatlicher Einrichtungen und zahlreicher öffentlicher Organisationen vorübergehend eingestellt und die Nationalflaggen wurden auf Halbmast gesetzt.

Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani regierte Katar von 1995 bis 2013 und gilt als einer der Staatsmänner, die maßgeblich zur modernen Entwicklung des Landes beigetragen haben.

Unter seiner Führung entwickelte sich die Wirtschaft Katars rasant, internationale Investitionen nahmen zu und das Land wurde zu einem der weltweit größten Exporteure von Flüssigerdgas. Gleichzeitig stieg Katars internationaler politischer und wirtschaftlicher Einfluss erheblich.

Während der Regierungszeit des ehemaligen Emirs wurde im Jahr 1996 Al Jazeera das Mediennetzwerk gegründet. Später entwickelte sich dieser Fernsehsender zu einem der einflussreichsten Medienhäuser der Welt. Zudem wurde 2004 die erste ständige Verfassung des Landes verabschiedet, die eine rechtliche Grundlage für die Teilnahme von Frauen an Kommunalwahlen schuf.

Im Jahr 2013 übergab Scheich Hamad die Macht freiwillig an seinen Sohn, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani. Dies wurde als eine der seltenen politischen Entscheidungen in der Geschichte der Golfstaaten bewertet.

Heute ist Katar für sein aktives Engagement auf der internationalen Bühne, seine Führungsrolle im Energiesektor und als Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 weithin bekannt.