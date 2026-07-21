Frau nach Ablehnung bei Jobsuche randaliert in Café

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Frau nach Ablehnung bei Jobsuche randaliert in Café

In einem Café in São Paulo, Brasilien, haben die drastischen Handlungen einer Frau, die nicht eingestellt wurde, für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt.

Nach Angaben der Frau hatte sie einen ganzen Tag lang eine volle Schicht im Café gearbeitet und alle Aufgaben erledigt. Am Ende des Arbeitstages teilte ihr die Geschäftsleitung jedoch mit, dass sie nicht eingestellt werde. Die Frau behauptete, sie sei den ganzen Tag zur unbezahlten Arbeit gezwungen worden und wie eine „Sklavin“ behandelt worden.

Wütend darüber, warf die Frau Gegenstände im Café um, beschädigte die Einrichtung und bedrohte den Geschäftsführer während des Streits mit einem Messer. Die Polizei traf am Tatort ein. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Die verbreiteten Videos lösen unter Internetnutzern heftige Debatten aus.

BrasilienSão PauloCaféArbeitsstreitVirales Video
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