Vinícius unterzieht sich während des Urlaubs einer Kinnkorrektur

Der Flügelspieler der brasilianischen Nationalmannschaft und von Real Madrid Vinícius Júnior hat beschlossen, während seines Urlaubs sein Aussehen zu verändern. Laut TMK hat sich der Fußballer einem kosmetischen Eingriff zur Korrektur des Kinnbereichs unterzogen.

Die Quelle berichtet, dass der Spieler diesen Eingriff in einer Klinik in Goiânia, Brasilien, durchführen ließ. Bisher haben weder Vinícius noch seine Vertreter eine offizielle Stellungnahme zu den Details des Eingriffs abgegeben.

Der Eingriff wurde nach der Weltmeisterschaft durchgeführt

Vinícius ging nach dem Ende seiner Teilnahme an der WM 2026 in den Urlaub. Berichten zufolge verbrachte er zunächst Zeit mit Virginia in Europa, kehrte dann nach Brasilien zurück und suchte eine Schönheitsklinik auf.

Es wurden keine detaillierten Informationen darüber gegeben, welche Art von Eingriff der Fußballer erhalten hat und wie lange es dauert, bis das Ergebnis stabil ist.

In den verbreiteten Berichten heißt es lediglich, dass ein kosmetischer Eingriff zur Korrektur der Kinnform durchgeführt wurde.

Brasilien schied früh aus der Weltmeisterschaft aus

Obwohl die brasilianische Nationalmannschaft als einer der Hauptfavoriten zur Weltmeisterschaft 2026 angereist war, verabschiedete sie sich bereits in der ersten K.-o.-Runde aus dem Wettbewerb.

Das Team verlor im Achtelfinale mit 1:2 gegen Norwegen. Nach diesem Ergebnis gingen die brasilianischen Spieler vor der Vereinssaison in den Urlaub.

Auch Vinícius nahm sich eine Auszeit vom Fußball, um sich auszuruhen und sich persönlichen Angelegenheiten zu widmen.

Vorbereitung auf die neue Saison bei Real Madrid beginnt

Nach dem Ende des Urlaubs wird erwartet, dass Vinícius zum Madrider Verein zurückkehrt und an der Saisonvorbereitung teilnimmt.

Real Madrid bestreitet sein erstes offizielles Spiel der neuen Saison am 22. August. Die Madrilenen treten auswärts gegen Espanyol an.

Vinícius bleibt einer der wichtigsten Spieler in der Offensive des Teams. Daher ist für die Fans sein körperlicher Zustand zu Beginn der neuen Saison wichtiger als seine kosmetische Veränderung.

Die Entscheidung des Fußballers sorgte für Diskussionen

Jede Veränderung am Aussehen berühmter Sportler wird in den sozialen Medien schnell diskutiert. Auch die Nachricht über die Kinnkorrektur von Vinícius löste bei den Fans unterschiedliche Meinungen aus.

Der kosmetische Eingriff ist jedoch die persönliche Entscheidung des Fußballers. Nun liegt der Fokus wieder auf seiner Rückkehr zu Real Madrid nach dem Urlaub und seiner Leistung in der neuen Saison.