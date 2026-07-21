Vierlinge mit gemeinsamer Plazenta in Australien gesund geboren

Eine sehr seltene Schwangerschaft, die von Ärzten als extrem risikoreich eingestuft wurde, endete in Australien erfolgreich. Am 14. Juli brachte die 34-jährige Jenitar Na'amoana vier identische Mädchen zur Welt, die sich eine Plazenta teilten. Dies berichtete die BBC .

Es wurde mitgeteilt, dass die Babys in der 28. Schwangerschaftswoche und 4 Tagen per Kaiserschnitt geboren wurden. Sie sind monozygot, das heißt, sie entstanden durch die Teilung einer einzigen befruchteten Eizelle in vier Embryonen. Experten betonen, dass dieser Fall bei einer von 15 Millionen Schwangerschaften auftritt.

Die Mutter und ihr Ehemann Jortam sagten, sie seien sehr überrascht gewesen, als sie erfuhren, dass sie Vierlinge erwarten. Laut der Geburtshelferin Alexa Bendall, die die Schwangerschaft begleitete, wurde die Frau ab der 25. Woche ins Krankenhaus eingewiesen und aufgrund des hohen Risikos ständig überwacht.

„Unser Hauptziel war es, die Schwangerschaft bis mindestens zur 28. Woche zu bringen. Dass heute vier gesunde Mädchen geboren wurden, ist für uns alle eine große Freude“, sagte sie.

Die Mädchen wurden Emily, Harriet, Catherine und zu Ehren der Ärztin Alexa genannt. Vorerst bleiben sie zur medizinischen Überwachung auf der neonatologischen Intensivstation, bis sie den vollen Reifegrad erreicht haben. Experten bestätigten, dass es den Babys gut geht.

Die Familie hat bereits mehrere andere Kinder im Alter zwischen einem und zehn Jahren. Um den Bedürfnissen der wachsenden Familie gerecht zu werden, hat Jenitar Na'amoana eine Online-Spendenaktion gestartet, um einen Transporter mit mindestens 10 Sitzen zu kaufen. Bisher wurden durch diese Initiative über 37.000 australische Dollar gesammelt.

Ärzte betonen, dass eine natürlich entstandene Vierlingsschwangerschaft ein sehr seltener Fall ist, der bei einer von 700.000 Geburten beobachtet wird. Daher wird diese Geburt in Australien von medizinischen Fachleuten als eines der jüngsten seltenen Ereignisse bewertet.