10 grüne Flaschen am Straßenrand werden zum Rätsel

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10 grüne Flaschen am Straßenrand werden zum Rätsel

Eine ungewöhnliche Installation an einer Mauer entlang der A39 Truro–Falmouth in Cornwall, England, hat bei Einheimischen und Social-Media-Nutzern großes Interesse geweckt. Bis heute bleibt der Urheber dieser kreativen Idee unbekannt.

Es geht um grüne Flaschen, die auf der Mauer platziert wurden. Ihre Anzahl nimmt, ähnlich wie im bekannten Kinderlied "Ten Green Bottles" allmählich ab. Später wurden Tassen, dekorative Entenfiguren und andere Gegenstände hinzugefügt, was die Mauer noch interessanter erscheinen ließ.

Die Anwohnerin Rachel Ogle gründete eine Facebook-Gruppe für diese ungewöhnliche Initiative mit dem Namen "Just Another Mug On The Wall" Sie berichtet, dass innerhalb kurzer Zeit Tausende Menschen der Gruppe beigetreten sind und die Veränderungen an der Mauer regelmäßig verfolgen.

Laut Ogle verschwanden einmal alle Flaschen, tauchten jedoch kurz darauf wieder auf, um dann erneut in ihrer Anzahl zu sinken. Sie vermutet, dass die Aktion von einer Person begonnen wurde, sich ihr inzwischen aber andere angeschlossen haben.

„Jedes Mal, wenn ein neuer Gegenstand auf der Mauer erscheint, freuen sich die Leute sehr. Dieser Ort ist für viele wirklich zu einem faszinierenden Gesprächsthema geworden“, sagt Rachel Ogle.

Der Cornwall Council erklärte, man sei über die Situation informiert und werde keine Maßnahmen ergreifen, solange die Gegenstände an der Mauer keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Mittlerweile ist diese geheimnisvolle Installation am Straßenrand zu einer einzigartigen lokalen Sehenswürdigkeit geworden.

CornwallEnglandRätselKunstInstallation
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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