Die Stadtverwaltung von Sachsen-Anhalt, gelegen im deutschen Bundesland Tangerhütte, hat einen großen Industriekomplex aus dem 19. Jahrhundert zur Auktion gestellt. Der Startpreis des historischen Objekts nördlich von Magdeburg wurde auf nur 1 Euro festgelegt, was große Aufmerksamkeit erregt.

Berichten zufolge wurde das Unternehmen im Jahr 1842 gegründet, nachdem in der Region Eisenerzvorkommen entdeckt worden waren. In kurzer Zeit verwandelte die Fabrik Tangerhütte von einer kleinen Stadt in eines der großen Industriezentren. Damals arbeiteten mehr als 1.500 Einwohner in genau diesem Betrieb.

Während des wirtschaftlichen Aufschwungs im späten 19. Jahrhundert produzierte das Werk Straßenlaternen, Wendeltreppen, Badewannen und sogar ganze Tee Pavillons. Die Nachfrage nach den Produkten war sehr hoch und sie wurden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Länder wie Japan, Ägypten und Argentinien exportiert, was der Fabrik internationale Bekanntheit einbrachte.

Jedoch nach der Auflösung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) stellte der legendäre Industriekomplex allmählich seinen Betrieb ein und verfiel.

Nun strebt die Stadtverwaltung an, einen Investor zu finden, der dem Objekt neues Leben einhauchen kann. Aus diesem Grund wurde der Startpreis der Fabrik symbolisch auf 1 Euro festgelegt. Bewerber, die an der Auktion teilnehmen möchten, müssen ihre Anträge bis zum 30. September einreichen.

Den neuen Eigentümer erwartet jedoch auch eine große Verantwortung. Den Auktionsbedingungen zufolge muss der Käufer die historischen Fassaden, die als Baudenkmal geschützt sind, umgehend sichern und deren langfristigen Erhalt gewährleisten.