OpenAs neues Projekt: ChatGPT wird zu einem Assistenten wie Jarvis aus Iron Man

OpenAI, ein führendes Unternehmen in der Welt der KI, möchte die Art und Weise, wie die Menschheit mit Computern und Technologie interagiert, völlig verändern. In einem kürzlichen Interview sprach Unternehmenspräsident Greg Brockman über die zukünftige Entwicklungsstrategie der ChatGPT-Plattform und gab bekannt, dass an der Erstellung eines intelligenten Assistenten für Benutzer gearbeitet wird, der Jarvis aus dem Marvel Cinematic Universe ähnelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Brockman ist das Ziel von OpenAI nicht nur ein Chatbot, der Fragen beantwortet, sondern ein System, das komplexe Aufgaben auf dem Computer des Benutzers unabhängig ausführen kann. Es wird erwartet, dass ein solcher Assistent Anwendungen startet, mit Dokumenten arbeitet und verschiedene Operationen ohne menschliches Eingreifen durchführt. Dies wird die KI-Fähigkeiten auf ein neues Niveau heben.

Gehören Tastatur und Maus der Vergangenheit an?

Das Management von OpenAI glaubt, dass traditionelle Methoden wie Tippen oder Befehlsvergabe per Maus in Zukunft an Bedeutung verlieren werden. Laut ixbt.com plant das Unternehmen, die ChatGPT Live-Funktion mit Codex-Technologien zu kombinieren. Das Codex-System ermöglicht es der KI bereits, Programmcode zu verstehen und Computerschnittstellen zu steuern.

Der Assistent der neuen Generation analysiert die Sprachbefehle des Benutzers und wird in Echtzeit aktiv. Zum Beispiel reicht es aus, wenn der Benutzer einfach sagt: „Erstelle eine Präsentation und sende sie an alle meine Kollegen“ — die KI erledigt alle verbleibenden technischen Prozesse selbst. Dies wird die Arbeitsproduktivität drastisch steigern und auch Menschen ohne technische Kenntnisse die Nutzung komplexer Programme ermöglichen.

Integration von Smart Glasses und Gadgets

OpenAI möchte sich nicht nur auf Software beschränken. Das Unternehmen strebt an, seinen Sprachassistenten in Geräte verschiedener Hersteller, insbesondere Smart Glasses und andere tragbare Gadgets, zu integrieren. Dies ermöglicht Benutzern die Interaktion mit der Umwelt und den Abruf von Informationen, ohne das Smartphone aus der Tasche nehmen zu müssen.

Die derzeit aktiv weiterentwickelte ChatGPT Live-Technologie bildet das Fundament dieses großartigen Projekts. Dieses Modell ist in der Lage, wie ein echter Gesprächspartner ohne Pausen oder Verzögerungen mit einem Menschen zu kommunizieren. Das System kann während des Zuhörens antworten, unterbrechen oder Emotionen verstehen.

Die Einführung dieser Technologien ist auch für Benutzer in Usbekistan von großer Bedeutung. In einer Zeit, in der die Nachfrage nach intelligenten Geräten auf dem lokalen Markt wächst, dient die tiefgreifende Integration von Systemen wie ChatGPT in Gadgets der Erleichterung alltäglicher Aufgaben. OpenAI plant, diese Funktionen in Zukunft für alle offen und zugänglich zu machen.