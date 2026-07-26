Hollywood-Star begeistert: Wrexham trifft in New York auf den FC Liverpool

Der walisische Verein Wrexham, der sich im Besitz der Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney befindet, erlebt eine der aufregendsten Phasen seiner Vereinsgeschichte. Im Rahmen seiner US-Tournee trifft das Team im berühmten Yankee Stadium in New York auf den englischen Fußballgiganten Liverpool. Diese Begegnung ist nicht nur für den Club, sondern auch für seine Besitzer ein unerwarteter Höhepunkt. Darüber berichtet Goal.com. berichtet .

Ryan Reynolds beschrieb das Ereignis in einem Interview mit SportsCenter als einen Moment, in dem ihn jemand kneifen musste, um zu begreifen, dass es real ist („Punch me moment“). Seinen Worten nach übertrifft die Tatsache, dass ein bescheidenes Team wie Wrexham in einem der renommiertesten Stadien der Welt gegen einen Grand wie Liverpool spielt, selbst die kühnsten Träume.

Hollywood-Aufstieg und neue Herausforderungen

Wrexham hat sich in den letzten Jahren aus den unteren Ligen Englands bis in die Championship hochgekämpft. Ryan Reynolds, der hinter diesen Erfolgen steht, ist mit der US-Tour seines Teams sehr zufrieden. Es ist geplant, dass die Waliser in den Städten Tampa, New York und Philadelphia gegen drei Teams der Premier League antreten.

Berichten von Goal.com zufolge hat Wrexham im Rahmen dieser Tour bereits einige überraschende Ergebnisse erzielt. Insbesondere besiegte die Mannschaft von Phil Parkinson Leeds United in Florida mit 3:2 und sorgte in Helsinki mit einem 1:0-Sieg gegen Manchester United für eine Sensation in der Fußballwelt.

Wie der Co-Eigentümer des Clubs, Rob McElhenney, betonte, handelt es sich bei diesen Spielen nicht um einfache Freundschaftsspiele. Die Spieler geben auf dem Platz alles und brennen auf den Sieg. Seinen Angaben zufolge stehen sie in ständigem Kontakt mit den Spielern, und die Teammitglieder sind bereit, im Duell gegen Liverpool erneut ein „Wunder“ zu vollbringen.

Historischer Gegner und enorme Verantwortung

Liverpool gilt als einer der einflussreichsten Vereine auf der Weltbühne des Fußballs. Ryan Reynolds würdigte das Ansehen des Gegners mit den Worten: „Liverpool ist einer der größten Namen weltweit. In der 165-jährigen Geschichte von Wrexham gab es viele ‚Giant-Killings‘, aber dieses Mal hat es eine ganz besondere Bedeutung.“

Dieses Spiel dient nicht nur als sportlicher Wettbewerb, sondern auch dem globalen Wachstum der Marke Wrexham. Es wird erwartet, dass das Yankee Stadium voll von Fans sein wird, was die stark steigende Beliebtheit des Teams belegt. Fußballfans erwarten in diesem Duell eine weitere überraschende Wendung, wie sie sonst nur in Hollywood-Drehbüchern vorkommt.