Real Madrid hat seine Position bezüglich eines seiner wichtigsten Stars, Vinicius Junior, festgelegt. Vor dem Hintergrund der Ungewissheit über die Zukunft des brasilianischen Stürmers hat Vereinspräsident Florentino Perez einen astronomischen Preis für den Spieler festgelegt. Dieser Transfer könnte das Gleichgewicht nicht nur im spanischen, sondern im gesamten europäischen Fußballmarkt verändern, berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von SPORT fordert die Führung von Real Madrid insgesamt 160 Millionen Euro für den 26-jährigen Flügelspieler. Dieses Paket beinhaltet garantierte Zahlungen und verschiedene Boni. Das Ziel dieses hohen Preises ist es, einen Spieler mit „Galakticos“-Status nicht einfach ziehen zu lassen und eine ernsthafte Hürde für potenzielle Käufer aufzubauen.

Der FC Arsenal aus London beobachtet diese Situation genau. Das Team von Mikel Arteta, das in der English Premier League triumphieren will, hat sich zum Ziel gesetzt, den Kader mit einem Weltklasse-Star zu verstärken. Arteta hat in Interviews betont, dass der Verein nach dem Scheitern in der Champions League noch größere Ambitionen zeigen müsse.

Hauptgründe hinter dem Transfer

Der Hauptgrund für die festgefahrenen Verhandlungen zwischen Vinicius Junior und Real Madrid ist die Gehaltsfrage. Berichten zufolge fordert der brasilianische Spieler, dass sein Gehalt an das Niveau von Kylian Mbappe angepasst wird. Dies führte zu Meinungsverschiedenheiten mit der Vereinsführung, da es das interne Gehaltsgefüge des Clubs negativ beeinflussen könnte.

Bisher wurde noch kein offizieller Kontakt zwischen den Vereinen aufgenommen, aber Arsenal wartet auf die endgültige Entscheidung des Spielers, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Sollte Vinicius Junior nicht in Madrid bleiben wollen, sind die „Gunners“ bereit, eine Vereinsrekordsumme auf den Tisch zu legen. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft bis Juni 2027.

Laut GOAL.com haben sich die Parteien darauf geeinigt, nach der Weltmeisterschaft 2026 entscheidende Gespräche zu führen. Sollte jedoch keine Einigung erzielt werden, wird Real Madrid gezwungen sein, einen Verkauf des Spielers in Betracht zu ziehen, bevor sein Marktwert sinkt. Dies könnte für Arsenal genau zur rechten Zeit kommen.

Für Fußballfans würde die Realisierung dieses Transfers das Ansehen der English Premier League weiter steigern. Die Ankunft eines pfeilschnellen Flügelspielers wie Vinicius Junior bei einer offensiv ausgerichteten Mannschaft wie Arsenal würde den Londoner Club zweifellos zu einem absoluten Favoriten sowohl in England als auch auf europäischer Bühne machen.