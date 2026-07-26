Borussia Dortmund sticht AC Mailand im Rennen um 2007er-Talent aus

Der deutsche Verein Borussia Dortmund hat seine Bemühungen um eines der hellsten jungen Talente des europäischen Fußballs, Genk-Offensivspieler Konstantinos Karetsas, intensiviert. Der 2007 geborene Spielmacher steht kurz vor einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben, die im Rennen um seine Dienste den italienischen Spitzenklub AC Mailand hinter sich gelassen haben. Dieser Transfer ist Teil der anhaltenden Strategie des deutschen Klubs, junge Talente zu entdecken und sie auf Weltklasse-Niveau zu hieven, berichtet Goal.com. berichtet .

Wie Sky Deutschland berichtet, trat Borussias Sportdirektor Nils-Ole Book die Asienreise der Mannschaft nicht an. Stattdessen reiste er nach Genk, um entscheidende Gespräche mit der Führung des belgischen Klubs zu führen. Books Ziel ist es, sich in Kürze auf die Transferkonditionen zu einigen und den Spieler zu verpflichten. Der Klub hat sich mit dem Spieler bereits auf einen persönlichen Vertrag bis 2031 geeinigt.

Ablösesumme und finanzielle Details

Die Führung von Genk ist nicht bereit, ihren jungen Star günstig gehen zu lassen. Berichten zufolge fordert der belgische Klub mindestens 35 Millionen Euro an garantierter Ablöse plus verschiedene Boni, was insgesamt 40 Millionen Euro für Karetsas ausmacht. Borussias letztes Angebot belief sich auf 30 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro Boni, doch Genk lehnte dieses Angebot ab. Nun wird erwartet, dass die Deutschen ihr Angebot nachbessern.

Dortmunds dringliches Handeln wird durch bevorstehende Kaderänderungen angetrieben. Da Karim Adeyemi vor einem Wechsel zum FC Barcelona steht und ernsthaftes Interesse von Leeds United an Julian Brandt besteht, will der Verein frischen Wind in den Angriff bringen. Neben Karetsas steht auch Köln-Stürmer Said El Mala auf der Liste der Hauptziele von Dortmund.

Warum steigt AC Mailand aus dem Rennen aus?

Der italienische Klub AC Mailand hatte Konstantinos Karetsas ebenfalls seit längerem beobachtet. Cheftrainer Rúben Amorim benötigte einen kreativen, mit dem linken Fuß agierenden offensiven Mittelfeldspieler hinter der zentralen Spitze. Allerdings befindet sich Mailand derzeit in einer schwierigen Transfermarkt-Position. Nach Ausgaben von 100 Millionen Euro für Gonçalo Ramos und Mario Gila ist der Verein gezwungen, die finanzielle Balance zu wahren.

Mailands oberste Priorität ist derzeit die Generierung von Einnahmen durch Spielerverkäufe. Insbesondere bis die Transfergerüchte um Rafael Leão und das Interesse der türkischen Klubs Galatasaray und Fenerbahçe geklärt sind, kann Mailand keine großen Neuzugänge tätigen. Dies kommt Borussia Dortmund sehr gelegen, da sie die Verhandlungen ohne Konkurrenz abschließen können.

Trotz seines jungen Alters hat Konstantinos Karetsas Experten mit seiner Spielübersicht und Technik beeindruckt. Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte er der nächste Star werden, der Dortmunds Tradition in der Talentförderung fortsetzt. Belgische und griechische Quellen prognostizieren, dass der Deal in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben wird.