Arsenal startet entscheidende Verhandlungen über Bruno Guimaraes Transfer

·46·Sport
Arsenal startet entscheidende Verhandlungen über Bruno Guimaraes Transfer

Der Londoner Verein Arsenal bereitet sich darauf vor, einen ernsthaften Schritt zu unternehmen, um eines der Hauptziele des Sommertransferfensters zu verpflichten — den Kapitän von Newcastle United, Bruno Guimaraes. Mikel Arteta hält den brasilianischen Mittelfeldspieler für den "perfekten Mittelfeldspieler" für sein Projekt und sieht ihn als Hauptkandidaten zur Stärkung des zentralen Mannschaftsteils. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dem bekannten Insider Fabrizio Romano zufolge werden die "Gunners" ab kommender Woche den direkten Dialog mit der Führung von Newcastle United aufnehmen. Berichten zufolge bereitet der Londoner Club ein offizielles Angebot in Höhe von 70 Millionen Pfund Sterling für den 28-jährigen Spieler vor. Mit dieser Summe will Arsenal den Willen des Rivalen testen.

Einigung über persönliche Bedingungen erzielt

Eines der wichtigsten Neuigkeiten im Transferprozess ist, dass zwischen Arsenal und den Beratern des Spielers bereits eine Einigung über die persönlichen Bedingungen erzielt wurde. Auch Bruno Guimaraes selbst zeigt großes Interesse an einem Wechsel ins Emirates Stadium und daran, unter Mikel Arteta zu spielen. Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die finanzielle Einigung zwischen den beiden Clubs.

"Arsenal möchte Bruno unbedingt in seinem Kader haben. Mikel Arteta sieht ihn als den obersten Transferpriorität für das Team. Daher wird erwartet, dass nächste Woche eine neue Verhandlungsrunde beginnt", betonte Romano auf seinem YouTube-Kanal. Ihm zufolge will Arsenal diesen Transfer nicht aufgeben und wird in den Verhandlungen eine harte Haltung einnehmen.

Weitere Transfergerüchte

Neben den Nachrichten rund um Guimaraes kursieren unter den Arsenal-Fans auch sensationelle Berichte im Zusammenhang mit Real-Madrid-Star Vinicius Junior. Den brasilianischen Stürmer jedoch aus Madrid wegzulocken, scheint finanziell eine sehr schwierige Aufgabe zu sein. Laut Goal.com hat Real Madrid für seinen Führungsspieler eine Ablösesumme von 160 Millionen Euro festgelegt.

Sollte der Transfer von Vinicius Junior unerwartet zustande kommen, hat der Madrider Club bereits mit der Suche nach einem geeigneten Ersatz begonnen. Berichten zufolge wurde RB-Leipzig-Verteidiger Yan Diomande in die Liste der potenziellen Pläne der "Königlichen" aufgenommen. Im Moment liegt Arsenals Hauptfokus genau auf dem Abschluss des Transfers von Bruno Guimaraes.

Dieser Transfer könnte das Kräfteverhältnis in der English Premier League erheblich beeinflussen. Arsenal hat sich zum Ziel gesetzt, den Kader mit hochwertigem Personal zu verstärken, um den erfolgreichen Lauf der Vorsaison fortzusetzen und im Meisterschaftsrennen gegen Manchester City angemessen zu konkurrieren. Die Verhandlungen in der kommenden Woche dürften über das Schicksal dieses Transfers entscheiden.

ArsenalNewcastleBruno GuimaraesTransferFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Federico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet WechselsgerüchteFederico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet WechselsgerüchteGestern, 23:34Granit Xhaka Transfer beendet: Sunderland lässt Kapitän nicht zu Chelsea ziehenGranit Xhaka Transfer beendet: Sunderland lässt Kapitän nicht zu Chelsea ziehenGestern, 23:30Hamdamov entscheidet das Derby: Pakhtakor rückt dem Spitzenreiter näherHamdamov entscheidet das Derby: Pakhtakor rückt dem Spitzenreiter näherGestern, 22:37Al-Nassr am Rande der Krise: Ist es Zeit, sich von Cristiano Ronaldo zu trennen?Al-Nassr am Rande der Krise: Ist es Zeit, sich von Cristiano Ronaldo zu trennen?Gestern, 22:35Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?Gestern, 22:30Erling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-MitspielersErling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-MitspielersGestern, 21:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand