Arsenal startet entscheidende Verhandlungen über Bruno Guimaraes Transfer

Der Londoner Verein Arsenal bereitet sich darauf vor, einen ernsthaften Schritt zu unternehmen, um eines der Hauptziele des Sommertransferfensters zu verpflichten — den Kapitän von Newcastle United, Bruno Guimaraes. Mikel Arteta hält den brasilianischen Mittelfeldspieler für den "perfekten Mittelfeldspieler" für sein Projekt und sieht ihn als Hauptkandidaten zur Stärkung des zentralen Mannschaftsteils. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dem bekannten Insider Fabrizio Romano zufolge werden die "Gunners" ab kommender Woche den direkten Dialog mit der Führung von Newcastle United aufnehmen. Berichten zufolge bereitet der Londoner Club ein offizielles Angebot in Höhe von 70 Millionen Pfund Sterling für den 28-jährigen Spieler vor. Mit dieser Summe will Arsenal den Willen des Rivalen testen.

Einigung über persönliche Bedingungen erzielt

Eines der wichtigsten Neuigkeiten im Transferprozess ist, dass zwischen Arsenal und den Beratern des Spielers bereits eine Einigung über die persönlichen Bedingungen erzielt wurde. Auch Bruno Guimaraes selbst zeigt großes Interesse an einem Wechsel ins Emirates Stadium und daran, unter Mikel Arteta zu spielen. Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die finanzielle Einigung zwischen den beiden Clubs.

"Arsenal möchte Bruno unbedingt in seinem Kader haben. Mikel Arteta sieht ihn als den obersten Transferpriorität für das Team. Daher wird erwartet, dass nächste Woche eine neue Verhandlungsrunde beginnt", betonte Romano auf seinem YouTube-Kanal. Ihm zufolge will Arsenal diesen Transfer nicht aufgeben und wird in den Verhandlungen eine harte Haltung einnehmen.

Weitere Transfergerüchte

Neben den Nachrichten rund um Guimaraes kursieren unter den Arsenal-Fans auch sensationelle Berichte im Zusammenhang mit Real-Madrid-Star Vinicius Junior. Den brasilianischen Stürmer jedoch aus Madrid wegzulocken, scheint finanziell eine sehr schwierige Aufgabe zu sein. Laut Goal.com hat Real Madrid für seinen Führungsspieler eine Ablösesumme von 160 Millionen Euro festgelegt.

Sollte der Transfer von Vinicius Junior unerwartet zustande kommen, hat der Madrider Club bereits mit der Suche nach einem geeigneten Ersatz begonnen. Berichten zufolge wurde RB-Leipzig-Verteidiger Yan Diomande in die Liste der potenziellen Pläne der "Königlichen" aufgenommen. Im Moment liegt Arsenals Hauptfokus genau auf dem Abschluss des Transfers von Bruno Guimaraes.

Dieser Transfer könnte das Kräfteverhältnis in der English Premier League erheblich beeinflussen. Arsenal hat sich zum Ziel gesetzt, den Kader mit hochwertigem Personal zu verstärken, um den erfolgreichen Lauf der Vorsaison fortzusetzen und im Meisterschaftsrennen gegen Manchester City angemessen zu konkurrieren. Die Verhandlungen in der kommenden Woche dürften über das Schicksal dieses Transfers entscheiden.