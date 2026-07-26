Der italienische Fußball hat die wohl unerwartetste und dramatischste 24-Stunden-Periode der letzten Jahre erlebt. Infolge plötzlicher Veränderungen, geplatzter Träume und impulsiver Entscheidungen tauchte plötzlich Andrea Pirlo als Top-Kandidat für die Trainerbank der Squadra Azzurra auf.

Zamin.uz Zamin.uz präsentiert die Details der turbulenten Trainersuche bei der italienischen Nationalmannschaft, Pep Guardiolas überraschender Entscheidung und Roberto Mancinis bitterer Wut.

1. Pep Guardiolas Traum geplatzt: „Es geht nicht ums Geld, sondern um die Familie“

Nach den ermutigenden Worten von Paolo Maldini auf einer Serie-A-Pressekonferenz am Donnerstag hatten viele in Italien davon geträumt, dass Pep Guardiola – der „Arrigo Sacchi des 21. Jahrhunderts“ – die Nationalmannschaft übernehmen würde. Doch am nächsten Morgen holte die Realität alle ein.

Geld ist nicht der Hauptfaktor: Entgegen aller Gerüchte hat Guardiola vom italienischen Fußballverband niemals ein Gehalt von 20 Millionen Euro gefordert.

Auszeit und Familie: „Manchester CityNach 10 kräftezehrenden Jahren bei Manchester City zog es den spanischen Trainer vor, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und eine vorübergehende Auszeit vom Fußball zu nehmen.

Abwesenheit bei Donnarummas Hochzeit: Um die Gerüchte nicht weiter anzuheizen, lehnte Pep sogar die Einladung zur prunkvollen Hochzeit seines ehemaligen Schützlings Gianluigi Donnarumma in Locorotondo ab.

2. Roberto Mancinis Wut und der „Verrat“ des Verbandes

Wäre Guardiola zu Donnarummas Hochzeit gegangen, hätte er dort Roberto Mancini getroffen. Mancini, der Italien zum Europameistertitel 2020 geführt hatte, ist über das Verhalten des Verbandes derzeit zutiefst verärgert.

Trainer-Drama: Der neue Präsident des italienischen Fußballverbandes, Giovanni Malagò, hatte Mancini zuvor versprochen, dass die Trainerbank der Nationalmannschaft ihm gehöre und er sich lediglich mit Paolo Maldini abstimmen müsse. Mancini hatte sich sogar bereit erklärt, sein Gehalt auf 2 Millionen Euro zu senken. Doch in letzter Sekunde änderte der Verband seine Meinung und betrog ihn bekanntermaßen.

Europäische Giganten und die Ungewissheit in Italien

Es ist 116 Tage her, dass Italien in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina verlor und das Ticket für die WM 2026 verpasste. Während andere Teams schnell neue Trainer ernannten, irrt Italien noch immer auf der Suche nach einem Nachfolger für Gennaro Gattuso umher.

Land Neu ernannter Trainer Frankreich Zinédine Zidane Deutschland Jürgen Klopp Belgien Mark van Bommel Portugal Jorge Jesus Uruguay Diego Forlán Italien In der Diskussion (Andrea Pirlo der heißeste Kandidat)

3. Alle Wege führen nach Pirlo

Maldini und Leonardo beschlossen, die Schlüssel für das Wiederaufbauprojekt der Squadra Azzurra dem 40-jährigen Andrea Pirlo anzuvertrauen, dem aktuellen Trainer von Dubai United. Leonardo betonte, man suche einen Trainer mit „italienischer DNA und modernem Denken“.

Verbandspräsident Giovanni Malagò sorgt sich jedoch über Pirlos mangelnde Erfahrung als Cheftrainer und zögert die endgültige Entscheidung hinaus.

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Die Situation bei der italienischen Nationalmannschaft wird immer komplexer, und der Name des neuen Trainers wird voraussichtlich in Kürze offiziell bekannt gegeben.

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