Lionel Messi zeigt sich nach WM-2026-Finale erstmals bei Viertligaspiel

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Lionel Messi zeigt sich nach WM-2026-Finale erstmals bei Viertligaspiel

Der legendäre Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat sich zum ersten Mal seit der schmerzhaften Niederlage im Finale der Weltmeisterschaft 2026 öffentlich gezeigt. Der erfahrene Spielmacher befindet sich derzeit in seiner Heimat im Kreis seiner Familie und absolviert seinen Erholungsprozess nach dem Turnier, berichtet Goal.com berichtet.

Wie Goal.com berichtet, besuchte der Star von Inter Miami am Samstag ein Spiel der argentinischen Primera C (vierte Liga). Messi verfolgte die Partie zwischen Leones FC, einem von seiner Familie geführten Verein, und Central Córdoba direkt aus dem Stadion. Dies ist sein erster öffentlicher Auftritt seit dem Ende der Weltmeisterschaft.

Messi betrat das Stadion Antonio Di Giácomo in einem schwarzen Hoodie und versuchte, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es war jedoch unmöglich, dass der Nationalheld unbemerkt blieb. Lokale Fans und Medienvertreter entdeckten ihn sofort auf einem privaten Balkon hinter dem Tor, und die sozialen Medien füllten sich rasch mit seinen Fotos.

Anerkennung der Fans und unerwartetes Ergebnis

Im Stadion versammelte Kinder und Fußballfans riefen unermüdlich den Namen der 39-jährigen Legende. Lionel Messi lächelte daraufhin, winkte zu und zeigte sich dankbar gegenüber den Anhängern. Dennoch konnte der Besuch des achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinners den Gastgebern nicht helfen.

Trotz Messis Unterstützung musste sich Leones FC zu Hause gegen Central Córdoba mit 0:2 geschlagen geben. Dennoch war es für die Stadionbesucher wichtiger, die lebende Legende live zu sehen, als das Ergebnis.

Rückkehr zu Inter Miami und MLS All-Star-Spiel

Obwohl sich Messi derzeit in Argentinien erholt, wird er nicht am kommenden MLS All-Star-Event in North Carolina teilnehmen. Nach seiner Teilnahme am WM-2026-Finale wurde ihm zusätzliche Erholungszeit gewährt. In seiner Abwesenheit werden prominente Spieler wie LAFC-Stürmer Son Heung-min und Vancouver-Whitecaps-Akteur Thomas Müller für das MLS-All-Star-Team auflaufen.

Der aktuellen Vereinbarung zufolge hat Messi einen 21-tägigen Kompletturlaub vom Vereinsbetrieb erhalten. Diese Zeit ist notwendig, um sich nach der Finalniederlage in New York mental zu erholen und seine körperliche Verfassung zu regeln. Fans von Inter Miami erwarten, dass ihr Kapitän Anfang August wieder auf dem Platz steht.

Lionel MessiArgentinienInter MiamiFußballWM 2026
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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