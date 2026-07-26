Milan hat Barcelona-Talent zur Verstärkung der Abwehr im Blick

·42·Sport
Milan hat Barcelona-Talent zur Verstärkung der Abwehr im Blick

Der italienische Klub Milan arbeitet weiter am Aufbau seines Projekts unter der Leitung des neuen Cheftrainers Rúben Amorim. Die Defensivfehler der Mannschaft in den letzten Testspielen und Probleme beim Spielaufbau aus der Tiefe haben die Notwendigkeit aufgezeigt, den Kader mit qualitativ hochwertigen Verteidigern zu verstärken. Laut Goal.com haben die Rossoneri ernsthafte Bemühungen um den Transfer des Barcelona-Spielers Gerard Martín aufgenommen. Dies berichtet Goal. com.

Der 2002 geborene spanische Defensivspieler ist ein Eigengewächs der La-Masia-Akademie. Mit einer Größe von 1,86 Metern und als Linksfuß soll der Akteur perfekt in Amorims taktisches Konzept passen. Milans Scouts beobachten die Leistungen des Spielers bereits seit mehreren Monaten und schätzen seine technischen Fähigkeiten sehr hoch ein.

Ablösesumme und Verhandlungsdetails

Berichten von El Nacional zufolge hat Milan ein offizielles Angebot über 20 Millionen Euro an die Vereinsführung von Barcelona geschickt. Der katalanische Klub erachtet diesen Betrag jedoch als nicht ausreichend. Die Barcelona-Führung fordert mindestens 35 Millionen Euro für ihr Talent. Dennoch könnten sich die Parteien darauf einigen, den Endpreis durch Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung etwas zu senken.

Gerard Martín wusste in der vergangenen Saison mit 30 Einsätzen in La Liga zu überzeugen. Obwohl der aktuelle Vertrag des Spielers bis 2028 läuft, hat Barcelona signalisiert, ihn aufgrund finanzieller Probleme und der Notwendigkeit eines ausgeglichenen Budgets verkaufen zu wollen.

Milans Hauptkonkurrent in diesem Transferrennen ist der FC Chelsea aus London. Auch der englische Klub beobachtet die Situation des jungen Verteidigers genau. Die Milan-Führung will sich jedoch einen Vorteil verschaffen, indem sie dem Spieler einen Stammplatz und eine kontinuierliche Teilnahme an der Champions League garantiert.

Rúben Amorim wünscht sich in seiner Abwehrkette Spieler mit starken Fähigkeiten am Ball. Dass Gerard Martín genau diese Eigenschaften mitbringt und Angriffe präzise einleiten kann, ist für Milan von strategischer Bedeutung. Sollte der Transfer zustandekommen, wird er voraussichtlich zu einem wichtigen Bindeglied auf der linken Abwehrseite oder im Abwehrzentrum.

Derzeit wird der Dialog zwischen den Klubs fortgeführt. Milans Sportdirektor und die Vereinsführung wollen den Transfer schnellstmöglich abschließen, um den Spieler noch vor Saisonbeginn in den Kader zu integrieren. Dieser Deal könnte nicht nur Milans Defensive, sondern die gesamte Spielweise auf ein neues Niveau heben.

MilanBarcelonaTransferFußballGerard Martín
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Federico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet WechselsgerüchteFederico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet WechselsgerüchteGestern, 23:34Granit Xhaka Transfer beendet: Sunderland lässt Kapitän nicht zu Chelsea ziehenGranit Xhaka Transfer beendet: Sunderland lässt Kapitän nicht zu Chelsea ziehenGestern, 23:30Hamdamov entscheidet das Derby: Pakhtakor rückt dem Spitzenreiter näherHamdamov entscheidet das Derby: Pakhtakor rückt dem Spitzenreiter näherGestern, 22:37Al-Nassr am Rande der Krise: Ist es Zeit, sich von Cristiano Ronaldo zu trennen?Al-Nassr am Rande der Krise: Ist es Zeit, sich von Cristiano Ronaldo zu trennen?Gestern, 22:35Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?Gestern, 22:30Erling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-MitspielersErling Haaland könnte in Zukunft zu Real Madrid wechseln: Die Prognose des Ex-MitspielersGestern, 21:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand