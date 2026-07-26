Milan hat Barcelona-Talent zur Verstärkung der Abwehr im Blick

Der italienische Klub Milan arbeitet weiter am Aufbau seines Projekts unter der Leitung des neuen Cheftrainers Rúben Amorim. Die Defensivfehler der Mannschaft in den letzten Testspielen und Probleme beim Spielaufbau aus der Tiefe haben die Notwendigkeit aufgezeigt, den Kader mit qualitativ hochwertigen Verteidigern zu verstärken. Laut Goal.com haben die Rossoneri ernsthafte Bemühungen um den Transfer des Barcelona-Spielers Gerard Martín aufgenommen. Dies berichtet Goal. com.

Der 2002 geborene spanische Defensivspieler ist ein Eigengewächs der La-Masia-Akademie. Mit einer Größe von 1,86 Metern und als Linksfuß soll der Akteur perfekt in Amorims taktisches Konzept passen. Milans Scouts beobachten die Leistungen des Spielers bereits seit mehreren Monaten und schätzen seine technischen Fähigkeiten sehr hoch ein.

Ablösesumme und Verhandlungsdetails

Berichten von El Nacional zufolge hat Milan ein offizielles Angebot über 20 Millionen Euro an die Vereinsführung von Barcelona geschickt. Der katalanische Klub erachtet diesen Betrag jedoch als nicht ausreichend. Die Barcelona-Führung fordert mindestens 35 Millionen Euro für ihr Talent. Dennoch könnten sich die Parteien darauf einigen, den Endpreis durch Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung etwas zu senken.

Gerard Martín wusste in der vergangenen Saison mit 30 Einsätzen in La Liga zu überzeugen. Obwohl der aktuelle Vertrag des Spielers bis 2028 läuft, hat Barcelona signalisiert, ihn aufgrund finanzieller Probleme und der Notwendigkeit eines ausgeglichenen Budgets verkaufen zu wollen.

Milans Hauptkonkurrent in diesem Transferrennen ist der FC Chelsea aus London. Auch der englische Klub beobachtet die Situation des jungen Verteidigers genau. Die Milan-Führung will sich jedoch einen Vorteil verschaffen, indem sie dem Spieler einen Stammplatz und eine kontinuierliche Teilnahme an der Champions League garantiert.

Rúben Amorim wünscht sich in seiner Abwehrkette Spieler mit starken Fähigkeiten am Ball. Dass Gerard Martín genau diese Eigenschaften mitbringt und Angriffe präzise einleiten kann, ist für Milan von strategischer Bedeutung. Sollte der Transfer zustandekommen, wird er voraussichtlich zu einem wichtigen Bindeglied auf der linken Abwehrseite oder im Abwehrzentrum.

Derzeit wird der Dialog zwischen den Klubs fortgeführt. Milans Sportdirektor und die Vereinsführung wollen den Transfer schnellstmöglich abschließen, um den Spieler noch vor Saisonbeginn in den Kader zu integrieren. Dieser Deal könnte nicht nur Milans Defensive, sondern die gesamte Spielweise auf ein neues Niveau heben.