Taifun „Hinnamnor“ trifft auf China: 340.000 Menschen evakuiert

Der schwere Taifun „Hinnamnor“ hat die südostchinesische Provinz Guangdong getroffen, wo umfassende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Wegen der drohenden Naturkatastrophe wurden rund 340.000 Menschen in sichere Gebiete evakuiert.

Berichten zufolge erreichte die Windgeschwindigkeit im Zentrum des Sturms 42 bis 48 Meter pro Sekunde. Der starke Wind fegte Bäume, Werbetafeln und andere Gegenstände auf seinem Weg weg, was den Verkehr und das tägliche Leben erheblich beeinträchtigt.

Die örtlichen Behörden und Rettungsdienste rufen die Bevölkerung zur Vorsicht auf und raten davon ab, gefährliche Gebiete zu betreten. Die Arbeiten zur Beseitigung der Sturmschäden und zur Lagebewältigung dauern an.