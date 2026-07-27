Zeigt Mourinho Camavinga die Tür? Real Madrid wartet auf Entscheidung

Eduardo Camavingas Zukunft in Madrid steht völlig unerwartet auf dem Prüfstand. Spanische Medien berichten, dass José Mourinho dem französischen Mittelfeldspieler mitgeteilt hat, dass es sehr schwierig werden wird, in der kommenden Saison einen Stammplatz zu ergattern.

Real Madrid könnte einen Verkauf des Spielers in Erwägung ziehen, falls ein passendes Angebot eingeht. Camavingas Plan sieht jedoch anders aus: Er möchte Madrid nicht verlassen, sondern das Vertrauen des neuen Trainers gewinnen.

Was hat Mourinho zu Camavinga gesagt?

Laut Insider Sergio Valentín hat Mourinho ein unter vier Augen geführtes Gespräch mit Camavinga über dessen Zukunft im Verein geführt.

Berichten zufolge hat der portugiesische Coach dem Franzosen offen gesagt, dass es nicht einfach sein wird, in die Startelf zu kommen. Es wird zudem angemerkt, dass Camavinga in Mourinhos ersten Plänen nicht zu den Schlüsselspielern gehört.

Der Inhalt dieses Gesprächs wurde jedoch weder von Real Madrid noch von Mourinho oder Camavinga offiziell bestätigt. Daher sollte diese Information nicht als endgültige Entscheidung des Vereins angesehen werden, sondern als ein noch nicht vollständig verifizierter Insiderbericht.

Real Madrid ist bereit, sich Angebote anzuhören

Der Madrider Verein hat nicht beschlossen, Camavinga um jeden Preis zu verkaufen. Eine Reihe von Quellen schreibt jedoch, dass Real bereit ist, Verhandlungen zu führen, falls ein lukratives Angebot eingeht.

Der englischen Presse zufolge könnte der Verein Angebote um die 50 bis 60 Millionen Euro für den Spieler in Betracht ziehen. «Manchester United» wurde ebenfalls als einer der Vereine genannt, die die Situation des Mittelfeldspielers beobachten.

Hier gibt es einen wichtigen Unterschied: Die Bereitschaft, sich Angebote anzuhören, bedeutet nicht zwangsläufig den Verkauf des Spielers. Real Madrid benötigt neben dem finanziellen Angebot des Käufers auch Camavingas Zustimmung.

Camavinga möchte nicht gehen

Die Haltung des 23-jährigen Spielers ist derzeit klar — er plant, bei Real Madrid zu bleiben und um seinen Platz in der Startelf zu kämpfen.

Camavinga versucht, sich in der Saisonvorbereitung zu beweisen, und sieht einen Wechsel zu einem anderen Verein nicht als Priorität an. Obwohl Real ein gutes Angebot prüfen könnte, wurde berichtet, dass der Spieler selbst nicht über einen Abschied aus Madrid nachdenkt.

Sein aktueller Vertrag mit dem Verein läuft bis zum Sommer 2029. Daher ist Real Madrid nicht zu einem sofortigen Verkauf gezwungen, und Camavinga hat eine starke Position bei Verhandlungen über seine Zukunft.

Camavingas Aufgabe ist nun einfach: Auf Wechselspekulationen nicht mit Worten, sondern mit Leistungen auf dem Platz zu antworten.

Warum vertraut ihm Mourinho womöglich nicht vollständig?

An Camavingas Talent gibt es keine Zweifel. Er besitzt die Fähigkeit, Bälle zu erobern, sich aus dem Pressing zu befreien, große Räume abzudecken und auf mehreren Positionen zu agieren.

Dennoch bleiben Fragen bezüglich der Konstanz in seinem Spiel bestehen. In einigen Partien bringt er enorm viel Energie in die Mannschaft, während er in anderen Spielen aufgrund von Stellungsfehlern, Ballverlusten und überstürzten Entscheidungen Probleme hat.

Mourinho verlangt von zentralen Mittelfeldspielern üblicherweise:

taktische Disziplin;

präzises Positionsspiel in der Defensive;

Minimierung von Ballverlusten;

Konstanz in Zweikämpfen;

strikte Einhaltung der Traineranweisungen.

Aus dieser Sicht kann Camavingas natürliche Dynamik sowohl ein Vorteil als auch ein Risiko sein. Er deckt große Räume ab, gibt dabei aber gelegentlich seine Position auf.

Die Konkurrenz hat sich verschärft

Die Konkurrenz um die Plätze im Mittelfeld von Real Madrid war ohnehin hoch. Federico Valverde und Jude Bellingham gelten als Leistungsträger des Teams.

Darüber hinaus haben die Madrilenen Bernardo Silva verpflichtet. Dies verschafft Mourinho eine weitere erfahrene Option in technischer und taktischer Hinsicht.

Das Hauptproblem für Camavinga ist nicht nur die Anzahl der Konkurrenten. Er muss dem Trainer auch beweisen, auf welcher Position er den größten Nutzen bringt:

defensiver Mittelfeldspieler;

zentraler Mittelfeldspieler;

Akteur auf dem linken Flügel;

linker Außenverteidiger bei Bedarf.

Vielseitigkeit war einst Camavingas größter Trumpf. Doch das Fehlen einer festen Stammposition könnte die Entwicklung des Spielers womöglich auch hemmen.

Sind die Statistiken im Ausgangstext korrekt?

Camavinga bestritt in der La-Liga-Saison 2025/26 tatsächlich 29 Partien. Dabei stand er 16-mal in der Startelf und wurde 13-mal eingewechselt.

Der französische Mittelfeldspieler in der Meisterschaft:

Wert Ergebnis Spiele 29 Startelf 16 Tore 1 Vorlagen 0 Spielminuten 1526 Min. Balleroberungen 119-mal

In allen Wettbewerben absolvierte Camavinga 43 Spiele und verbuchte zwei Tore sowie eine Vorlage.

Einige Statistikdatenbanken zeigen, dass er in La Liga zwei gelbe Karten erhalten hat.

Camavingas Rolle bei Real Madrid ist nicht einfach

Camavinga wechselte 2021 zum Madrider Club und gewann in kurzer Zeit zahlreiche große Trophäen.

Bis April 2026 bestritt er 218 Spiele für Real und holte 11 Titel. In dieser Zeit gewann der Spieler mit dem Team zweimal die Champions League und zweimal die spanische Meisterschaft.

Daher wäre sein möglicher Verkauf nicht der Abgang eines bloßen Kaderspielers. Es handelt sich um einen erst 23-jährigen Spieler, der bereits viel Erfahrung gesammelt hat und auf mehreren Positionen einsetzbar ist.

Vergangene Titel garantieren bei Real Madrid jedoch keinen zukünftigen Stammplatz. Insbesondere bei einem Trainerwechsel müssen alle Spieler ihren Wert von Neuem beweisen.

Ist ein Verkauf für den Verein sinnvoll?

Ein Verkauf von Camavinga könnte Real Madrid beträchtliche Einnahmen für neue Transfers einbringen. Der Spieler ist jung, sein Vertrag läuft langfristig und es gibt Interesse auf dem europäischen Markt.

Allerdings birgt der Verkauf auch Risiken. Camavinga hat seinen Leistungszenit womöglich noch nicht erreicht. Erhält er bei einem anderen Verein eine feste Rolle und Vertrauen, besitzt er das Potenzial, einer der stärksten Mittelfeldspieler der Welt zu werden.

Deshalb lautet die Frage für Real Madrid nicht nur: «Wie viel bieten sie?»

Die Kernfrage ist — ist Mourinho bereit, Camavingas Potenzial auszuschöpfen, oder verkauft der Club ihn, bevor seine besten Jahre beginnen?

Eine entscheidende Phase hat begonnen

Bislang gibt es keine offizielle Einigung bezüglich eines Transfers von Camavinga. Der Spieler trainiert mit dem Team, sein Vertrag läuft bis 2029 und sein Hauptwunsch ist es, bei Real Madrid zu bleiben.

Berichte über Mourinhos anfangs geringes Vertrauen haben die Situation jedoch verschärft. Nun könnten Testspiele in der Vorbereitung, die taktischen Entscheidungen des Trainers und mögliche Transferangebote Camavingas Schicksal besiegeln.

Der französische Spieler bezeichnete es einst als Traum, für Real Madrid zu spielen. Nun muss er den neuen Trainer überzeugen, um diesen Traum zu bewahren.