Neymar dementiert Berichte über Kabinenstreit bei Santos

Der brasilianische Fußballstar Neymar hat scharf auf reißerische Berichte reagiert, die nach dem dramatischen Spiel seines Ex-Klubs Santos gegen Chapecoense die Runde machten. Der erfahrene Stürmer, der mit zwei Toren seine Mannschaft vor einer Niederlage bewahrte, bezeichnete die Behauptungen, er habe junge Mitspieler in der Halbzeitpause beleidigt, als völlig falsch, berichtet Goal.com. berichtet .

Demnach zeigte Neymar in der Partie, in der Santos zu Hause 2:2 gegen Chapecoense spielte, auf dem Platz seine Führungsqualitäten und erzielte zwei Treffer. Nach dem Spiel kursierten in den Medien und sozialen Netzwerken jedoch Berichte über Spannungen im Teamgefüge. Es wurde behauptet, der Stürmer habe die jungen Spieler Gabriel Bontempo und Joao Ananias in der Kabine scharf beschimpft.

Neymars Reaktion in den sozialen Medien

Um diesen haltlosen Gerüchten ein Ende zu setzen, wandte sich der brasilianische Fußballer sofort über seine Instagram-Seite an die Öffentlichkeit. Er nannte die verbreiteten Informationen „vollkommen falsch“ und erklärte offen, dass er eine solche gezielte Verleumdung nicht hinnehmen werde.

„Ich habe Berichte gesehen, dass ich junge Spieler angeschrien oder verletzt habe – das ist absolut falsch. Ich bitte diejenigen, die dieses Narrativ verbreiten, aufzuhören. Löst keine Lügen aus“, betonte der ehemalige Angreifer von Barcelona und PSG in seinem Statement.

Die Verantwortung erfahrener Spieler

Neymar erklärte zudem, dass die Atmosphäre in der Kabine auf diesem Fußballniveau normal sei, betonte jedoch, dass es keinen persönlichen Druck gegeben habe. Er hob hervor, dass auch andere Führungsspieler ihre Meinung für das gemeinsame Ergebnis geäußert hätten.

„Fragt jeden, der im Raum war. Wir haben von der ganzen Mannschaft gefordert. Lucas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa und ich – wir alle haben gesprochen. Wir sind wettbewerbsorientiert und wollen gewinnen. Aber niemand ist auf die jungen Spieler losgegangen. Das akzeptiere ich nicht“, fügte der 34-jährige Fußballer hinzu.

In dem Artikel wird angemerkt, dass es in Profiteams üblich ist, Forderungen aneinander zu stellen und kritische Diskussionen zu führen, um zu gewinnen. Neymar betonte entschlossen, dass er zu solchen bösartigen Internetberichten nicht länger schweigen und Ungerechtigkeiten nicht ertragen wird.