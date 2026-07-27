„Wir sind bereit für feindliche Handlungen“: Putin gibt wichtige Erklärung ab

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„Wir sind bereit für feindliche Handlungen“: Putin gibt wichtige Erklärung ab

Das politische System und die Verwaltungsinstitutionen Russlands sind voll und ganz darauf vorbereitet, das Land zu verteidigen und jegliche externen feindlichen Handlungen abzuwehren. Dies erklärte der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, im Kreml bei einem Treffen mit den Abgeordneten der VIII. Staatsduma, das zu Ende geht.

Das Staatsoberhaupt ging in seiner Rede besonders auf die politische Stabilität im Land, die verfassungsmäßigen Grundlagen und die innere Einheit des multinationalen Volkes ein.

Zamin.uz Präsentiert die wichtigsten Details des Treffens im Kreml und die zentralen Aussagen des Staatsoberhauptes.

1. Souveräne Prinzipien und Bereitschaft des politischen Systems

Wladimir Putin betonte, dass das aktuelle Regierungssystem Russlands widerstandsfähig gegen äußeren Druck ist und seine Unabhängigkeit bewahrt hat. Die politischen Institutionen des Landes stützen sich nicht auf ausländische Vorbilder, sondern auf nationale Interessen und das Grundgesetz.

Zitat aus Wladimir Putins Erklärung im Kreml:

„Unser politisches System und unsere Verwaltungsinstitutionen wurden auf der Grundlage souveräner Prinzipien und in voller Übereinstimmung mit der Verfassung der Russischen Föderation gebildet. Wir sind bereit, das Land zu verteidigen, und in der Lage, gemeinsam mit der Gesellschaft jeglichen feindlichen Handlungen entschlossen entgegenzutreten.“

Die Hauptrichtungen von Putins Erklärung

Richtung / Aspekt

Hauptinhalt und Erklärung

Grundlage des politischen Systems

Eiserne Übereinstimmung mit der Verfassung und souveräne Prinzipien

Verteidigung und Sicherheit

Gemeinsame Antwort von Gesellschaft und Staat auf jede Bedrohung

Äußere Faktoren

Fester Standpunkt gegenüber aggressivem externem Druck

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Innere Einheit des multinationalen Volkes bei historischen Prüfungen

2. Historische Prüfungen und die Einheit des multinationalen Volkes

Der russische Präsident betonte in seiner Rede ausdrücklich, dass der Zusammenhalt von Gesellschaft und Volk der wichtigste Faktor im Kampf gegen äußere Bedrohungen ist. Laut Putin ist dieser Prozess kein einmaliges Ereignis, sondern ein stabiles Prinzip, das sich aus der Geschichte des Landes ableitet.

Über externen Druck und die Haltung des Volkes:

„Unser multinationales Volk hat auf historische Prüfungen und aggressiven äußeren Druck mit innerer Einheit reagiert – das war immer so und ist auch heute genau so“, betonte das Staatsoberhaupt.

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Dieses Treffen im Kreml und die darin vorgebrachten Erklärungen sind von wichtiger Bedeutung für die regionale und internationale Geopolitik.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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