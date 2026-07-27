Juventus auf dem Transfermarkt aktiv, um die Torhüterposition zu verstärken

Der italienische Verein Juventus hat auf dem Transfermarkt aktive Schritte unternommen, um den Kader vor der neuen Saison zu verstärken und einen gesunden Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition zu schaffen. Der Cheftrainer des Teams verhehlte nicht seine Absicht, die Position mit einem noch zuverlässigeren Spieler zu besetzen, anstatt sich auf die beiden aktuellen Torhüter im Kader zu beschränken. Der Turiner Club prüft derzeit seine Möglichkeiten und finanziellen Ressourcen auf dem Transfermarkt sehr sorgfältig. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat der Cheftrainer die Pläne der Mannschaft bezüglich der Torhüter nach einem Sieg in einem Testspiel verdeutlicht. Demnach ist der Torhüter mit der Rückennummer 1, der in der kommenden Saison in der Startelf auflaufen wird, möglicherweise weder Di Gregorio noch Perin, die derzeit abwechselnd getestet werden. Die Vereinsführung sucht auf dem Transfermarkt nach erfahreneren oder vielversprechenderen Kandidaten.

Emiliano Martínez ist das Hauptziel

Das erste und wichtigste Transferziel der Turiner ist der argentinische Nationaltorhüter Emiliano Martínez. Da Aston Villa jedoch rund 12–15 Millionen Euro für seinen Torwart fordert und zwischen den Parteien noch keine vollständige Einigung erzielt wurde, verlangsamt sich der Transfer. Juventus geht bei diesem Geschäft aufgrund begrenzter finanzieller Mittel vorsichtig vor.

Sollten die Verhandlungen in Richtung Emiliano Martínez zu keinen Ergebnissen führen, werden für Juventus auch alternative Optionen geprüft. Insbesondere der japanische Torhüter Zion Suzuki, der das Tor von Parma hütet, steht im Fokus des Turiner Vereins. Es wurde jedoch bekannt, dass auch Spitzenvereine wie Paris Saint-Germain um diesen Spieler buhlen und Juventus ihn lediglich als sekundäre Alternative betrachtet.

Interesse an der Option Anatoliy Trubin

Wie die Zeitung La Stampa schreibt, hat die Juventus-Führung am Wochenende auch bezüglich des Torhüters von Benfica, Anatoliy Trubin , Kontakt aufgenommen. Der ukrainische Nationaltorhüter gilt als einer der vom Turiner Club favorisierten Kandidaten. Obwohl er jünger und weniger erfahren als Emiliano Martínez ist, wird ihm ein großes Potenzial zugeschrieben.

Dennoch liegt das Haupthindernis bei diesem Transfer an den finanziellen Bedingungen. Benfica ist bereit, seinen Torhüter erst ab einer Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro inklusive Boni ziehen zu lassen. Für Juventus gibt es derzeit andere Prioritäten, und erst wenn die Verhandlungen für Emiliano Martínez ins Stocken geraten, wird man sich ernsthafter mit der Option Trubin befassen.