Neudefinition von „Hausfrau“: Dubai-Kronprinz schlägt neuen Titel für den Status von Frauen vor

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Neudefinition von „Hausfrau“: Dubai-Kronprinz schlägt neuen Titel für den Status von Frauen vor

Der Kronprinz von Dubai, Scheich Hamdan bin Mohammed bin Raschid Al Maktum, hat einen anderen Ansatz für die Arbeit von Frauen im Haushalt vorgeschlagen. Er regte an, anstelle des Begriffs „Hausfrau“ den Ausdruck „Generatorin von Generationen“ zu verwenden.

Seiner Meinung nach impliziert das Wort „Hausfrau“, dass eine Frau nur zu Hause ist und den Umfang der von ihr geleisteten Arbeit nicht vollständig widerspiegelt. Tatsächlich erzieht eine Mutter Kinder, vermittelt ihnen Werte und Wissen und nimmt eine der Schlüsselrollen bei der Formung der zukünftigen Persönlichkeit ein.

Scheich Hamdan betonte, dass der neue Begriff dazu beitragen wird, die Arbeit der Frau im Haushalt und ihren Beitrag zur Kindererziehung angemessener zu würdigen.

Bürger und Befürworter der Initiative meinen, dass eine solche Änderung dazu dienen kann, die tägliche Hausarbeit von Frauen und ihre mütterliche Verantwortung auf offizieller und gesellschaftlicher Ebene umfassender anzuerkennen.

DubaiHamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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