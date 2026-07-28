Mut eines Rettungsschwimmers in Kalifornien rettet Jungen das Leben

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Mut eines Rettungsschwimmers in Kalifornien rettet Jungen das Leben

Ein Vorfall vor der Küste von Santa Cruz im US-Bundesstaat Kalifornien hat viele Menschen bewegt. Aufgrund eines starken Sturms entstanden gefährliche Wellen von bis zu 3 Metern Höhe im Meer, die einen 10-jährigen Jungen, der am Ufer schwamm, weit in den Ozean hinaus zogen.

Der Rettungsschwimmer bemerkte die Situation, zögerte keine Sekunde und warf sich ins Wasser. Trotz starker Strömung und hoher Wellen kämpfte er mehrere Minuten lang, um den Jungen zu erreichen.

Schließlich gelang es dem Rettungsschwimmer, das Kind aus dem Wasser zu bringen. Ersten Angaben zufolge wurde das Leben des Jungen gerettet und er erhielt die notwendige medizinische Versorgung.

Ein Video, das diesen Vorfall zeigt, verbreitete sich rasant in den sozialen Medien, und Nutzer loben den Mut und die Hingabe des Rettungsschwimmers sehr.

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