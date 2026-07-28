Elon Musk verbietet die Vernichtung seltenen Bücher für das KI-Training

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Elon Musk verbietet die Vernichtung seltenen Bücher für das KI-Training

Es wurde bekannt, dass einige Unternehmen, die Künstliche Intelligenz entwickeln, massenhaft seltene Bücher aus der Zeit vor 2022 aufkaufen, um ihre Modelle zu trainieren, und diese während des Digitalisierungsprozesses vollständig zerstören. Vor dem Hintergrund scharfer öffentlicher Kritik äußerte sich Milliardär Elon Musk zu dieser Praxis und traf eine drastische Entscheidung, berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten von Ixbt.com zufolge hat Elon Musk das SpaceXAI-Team angewiesen, auf die physische Vernichtung seltenen Bücher zum Training von KI-Modellen zu verzichten. Er betonte, dass ein solcher Ansatz einen Mangel an Respekt gegenüber dem kulturellen Erbe darstelle und die Erhaltung der Originale künftig oberste Priorität haben müsse.

Das Problem der massenhaften Vernichtung seltenen Ausgaben

Kürzlich war die Nachfrage nach älteren Publikationen mit hoher Textqualität, die nicht durch Künstliche Intelligenz generiert wurden, unter modernen Technologieunternehmen drastisch gestiegen. Zu diesem Zweck erwarben sie alte Bücher über spezielle Tools im Großhandel und nutzten Hochgeschwindigkeitsscanner.

Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie die Buchrücken abschneiden und die Seiten einzeln einlesen, wobei die wertvollen Originale am Ende des Prozesses unumkehrbar zerkleinert werden. Über spezielle Dienste wie ISBNdb konnten Käufer anonym bis zu einer Million Bücher bestellen.

Die von Elon Musk vorgeschlagene alternative Lösung

Dem neuen Ansatz von Elon Musk zufolge können die für das KI-Training erforderlichen digitalen Kopien durch herkömmliche Scanschnittstellen gewonnen werden, ohne die Bücher zu beschädigen. Dies sichert nicht nur den technologischen Prozess, sondern garantiert auch den Erhalt historisch und kulturell bedeutsamer Originalbücher.

Im Rahmen dieser Initiative werden alle Originale sorgfältig in spezialisierten Bibliotheken aufbewahrt. Experten zufolge ist dieser Ansatz ein wichtiger Schritt zur Wahrung des Gleichgewichts zwischen modernem technologischem Fortschritt und dem Schutz des kulturellen Erbes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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